Астрономы выяснили, кто «нарисовал» загадочные каналы на Фобосе

«Мы спорим о том, как возникли эти борозды на Фобосе, уже почти 40 лет. Мы предполагаем, что нам удалось нащупать первое рациональное объяснение их существованию и появлению тех аномальных черт этой луны Марса, которые связаны с этими полосами», — заявил Кен Рамсли (Ken Ramsley) из Брауновского университета в Провиденсе (США).
«Звезда смерти»
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы — Фобос и Деймос. Их диаметр составляет всего 22 и 12 километров, а расстояние между ними и поверхностью красной планеты не превышает 10 и 23 тысячи километров. Многие ученые предполагают, что обе этих луны представляют собой не планеты, а астероиды, захваченные притяжением Марса в далеком прошлом.
Что интересно, Фобос сближается с Марсом и будет разрушен и превращен в гигантское кольцо пыли через 20−40 миллионов лет, а Деймос, наоборот, удаляется от него и в далеком будущем он «сбежит» от красной планеты.
Сейчас ученые с трудом могут объяснить, почему это происходит, и то, как Деймос и Фобос могли оказаться на своих текущих орбитах. Недавно астрономы предположили, что в прошлом Марс мог обладать тремя лунами, одна из которых уже упала на его поверхность и осыпала два других объекта большим числом осколков.
Рамсли и его коллега Джеймс Хэд (James Head), один из самых известных планетологов Земли, уже много десятилетий пытаются понять, как на поверхности Фобоса появилась одна из самых загадочных его черт — набор из нескольких гигантских параллельных линий-«каналов», почти полностью опоясывающих эту луну красной планеты.
В отличие от Марса или Земли, на Фобосе никогда не было ни атмосферы, ни жидкой воды, и поэтому подобные структуры не могли возникнуть на его поверхности в результате движения рек или из-за других форм эрозии. Эти «траншеи» были открыты на поверхности Фобоса еще в 1970 годах зондами серий «Маринер» и «Викинг», и с тех пор ученые спорят о том, чем же они являются.
Более 40 лет назад Хед предположил, что эти линии могли быть «начерчены» на поверхности луны Марса обломками астероида или фрагментами пород, «катапультированными» с поверхности Фобоса при образовании кратера Стикни. Он представляет собой крупнейшую структуру подобного рода на его поверхности и делает Фобос похожим на «звезду смерти » из «Звездных войн».
Творцы космоса
Эта идея убедила далеко не всех планетологов, так как «каналы», соседствующие с кратером, расходятся от него не радиально, как это обычно происходит со следами астероидных «ДТП», а параллельно друг другу. Вдобавок, часть из них наложена друг на друга или вообще проходит через сам Стикни, а другие непонятным образом обрываются. Поэтому они считали, что эти выемки были оставлены на Фобосе осколками Марса.
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Хед и Рамсли нашли объяснение всем этим странностям, создав компьютерную модель Фобоса, сталкивающегося с крупным астероидом. Меняя размеры, массу, плотность и угол падения астероида, ученые пытались понять, могут ли появиться такие странности или они исключены.
Как оказалось, «каналы» на Фобосе могли появиться в том случае, если его столкновение с астероидом произошло на чуть более высокой орбите, на которой он находится сейчас, на высоте примерно в 12 тысяч километров от поверхности Марса.
В таком случае гравитационные взаимодействия между красной планетой и ее луной заставят часть булыжников прочертить параллельные линии и затем «улететь» в космос после того, как они достигли крупнейшей горной гряды на Фобосе. Другие камни, соответственно, должны были облететь всю луну и прорыть подобные каналы внутри кратера Стикни.
Если эти расчеты верны, то загадочные полосы на Фобосе появились относительно недавно, примерно 150 миллионов лет назад, когда эта луна Марса находилась на более высокой орбите. Вычисление точного возраста кратера Стикни, как заключает Хэд, поможет проверить его теорию и понять, так ли это на самом деле.
Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.
Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.
Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».
Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.
Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.
Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».
Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.
Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».
Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.
Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.
Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.
Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.
В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.
Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.
Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .
На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.
Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.
Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.
«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.
Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).
На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.
Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.
Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.