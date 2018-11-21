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17:31 (мск), источник: Mail Новости

Девушка снялась в свадебной фотосессии с «призраком»

Она поделилась необычными снимками в соцсетях и обратилась с просьбой к водителям.

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Свадебная фотосессия американки Дебби Герлах привлекла внимание не только местных, но и международных СМИ.

Все дело в том, что Дебби на фотографиях позирует одна, а ее жених был добавлен на снимки в фоторедакторе. Рэнди Циммерман погиб на мотоцикле в феврале, за девять месяцев до запланированной свадьбы.

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Фотограф Кристи Фонсека, работавшая с Дебби, рассказала, что уже не в первый раз делает снимки, на которых накладывает фотографии умерших близких на фото своих клиентов. Но это первый случай, когда она работает со свадебной фотографией такого рода.

«Слушая душераздирающую историю Дебби, я просто знала, что должна сделать для нее нечто особенное», — добавила Фонсека.

Дебби распространила фотографии в соцсетях с призывом к водителям быть осторожными на дорогах, соблюдать правила и обращать внимание на мотоциклистов. «Может быть, если бы тот человек остановился в положенном месте, я все же вышла бы замуж за моего Рэнди», ­- написала она.

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