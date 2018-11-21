Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина спасла «плюшевого» котика (фото)
На заводе Ford в Ленобласти началась забастовка
Анна Михалкова назвала сына «наркотиком» и «разочарованием»
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Как прокладывают дороги в горах КавказаПочему для местных жителей они «как воздух и вода»
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок
10 лет «Сумеркам»: что стало со звездами вампирской саги
Сафронов рассказал, что вдова Караченцова снова выйдет замуж
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
Суд США вынес решение по россиянке, которой грозит 80 лет тюрьмы
Как погибший мужчина оказался на взлетной полосе
Стало известно за что судят генерала, вернувшегося из Сирии
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
21:54 (мск), источник: Известия

Названа неожиданная польза запрета на курение в общественных местах

Медики из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале JAHA.

Наверх
Источник: Известия

Специалисты наблюдали за группой из 2600 добровольцев из числа молодых людей, постоянно проживающих в разных штатах США, где курение в общественных местах как разрешено, так и запрещено. Ученые отслеживали изменения в состоянии их здоровья на протяжении 25 лет.

За этот период времени средний уровень давления вырос у всех участников исследования. Это в равной степени затронуло жителей всех американских регионов.

Читайте также
Контрафактных и контрабандных сигарет стало вдвое больше

Однако, медики заметили интересную закономерность: у добровольцев из «некурящих» штатов уровень систолического давления был примерно на 1,14−1,5 мм рт. ст. ниже, чем у тех, кто жил в районах без подобных запретов.

Как отмечают исследователи, повышение давления даже на один мм повышает вероятность заполучить гипертонию, ишемию или инфаркт на 10%. Поэтому запреты на курение в общественных местах не только снижают вероятность развития рака, но и смертей от болезней сердца и сосудов.

Ранее в ноябре ученые назвали идеальное время для отказа от сигарет. Оказалось, что бросать курить лучше в 40−45 лет.

Читайте также:

Врачи рекомендуют отказаться от алкоголя и курения при повышенном давлении
Во время загрузки произошла ошибка.
12 ноября© Ньюстюб
 Почему налоги растут вдвое быстрее зарплат
Нелестная сотня: как живется героям майдана пять лет спустя
Сенаторы предложили изменить условия применения ядерного оружия
Под Иркутском пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Рыбак из Мурманска выловил странное существо (видео)
Последнее интервью Шумахера до трагедии вышло спустя 5 лет
Критики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен
Набиуллина назвала последствия обвала нефти до $35 за баррель
Стать рекордсменов в пять лет: как живет самый сильный мальчик
Спорт
«Мбаппе дебютировал в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?» Знаменитый тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев предложил больше доверять молодым футболистам
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Найден самый тесный отельный номер (фото)
Дети
Дочь Агутина и Варум стала настоящей красавицей В сети обсуждают новое фото звездной наследницы
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь