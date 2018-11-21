Полиция не оценила тексты Хаски
Концерты популярного рэпера отменены уже в трех городах.
Концерты популярного рэпера отменены уже в трех городах.
Полиция срывает гастроли еще одного популярного у молодежи исполнителя — рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Вчера в
Концерт рэпера Хаски в
Дмитрий Кузнецов родился в 1993 году в
«Полицейские прибыли примерно за 40 минут до начала концерта, когда людей уже пускали в зал. Они расталкивали людей, чтобы пройти к сцене, — рассказала «Ъ» Елизавета Иванова, присутствовавшая на концерте.— Спустя примерно 50 минут, когда концерт уже должен был начаться, Хаски вышел на сцену и началась суета: со сцены группа начала кричать, чтобы им включили аппаратуру и что полиция поступает незаконно.
Сначала все подумали, что это
какой-торозыгрыш, но затем менеджер Хаски начал очень громко ругаться, что им не дают провести концерт из-заэкстремизма. В конце концов включили свет, и охрана начала выводить людей.
Когда мы вышли из клуба, подъехало очень много полицейских машин". Очевидцы также говорят, что люди в штатском снимали происходящее на видеокамеры, один из полицейских даже поднялся на второй этаж клуба, чтобы снять зрителей сверху.
Организаторы мероприятия рассказали «Ъ», что незадолго до начала концерта один из владельцев клуба получил от полиции «предупреждение о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия» от полицейских.
Впрочем, «Ъ» не удалось связаться с владельцами клуба Rave, чтобы уточнить информацию: в течение дня телефон, указанный на сайте клуба, не отвечал.
В
«Закон о противодействии экстремистской деятельности позволяет выносить организаторам мероприятия предостережения. Но у правоохранительных органов должно быть достаточно данных, подтверждающих, что лицо, получившее предостережение, действительно планирует нарушить закон, — заявил “Ъ” юрист, правозащитник и бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов.— Ситуация, когда полицейские отключают электроэнергию и не пускают людей внутрь клуба, незаконна. Полицейские просто не имеют на это права, так как мероприятие происходило на территории, являющейся частной собственностью». Он добавил, что съемку присутствующих на ростовском концерте, скорее всего, вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
«Вполне возможно, что они будут использовать видеозаписи, чтобы идентифицировать участников мероприятия и затем оказывать на них давление по месту работы или учебы», — предупредил правозащитник.
Концерт в
Концерт в Краснодаре был назначен на 21 ноября.
В прокуратуре Кубани сообщили «Ъ», что руководителей клубов Краснодара, на площадках которых могло бы пройти выступление Хаски, предупредили о нежелательности такого концерта.
«В настоящий момент назначена лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее. Она проводится ГУВД Краснодарского края и продлится месяц. Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя. Окончательное решение они принимают самостоятельно», — пояснили в краевом надзорном ведомстве.
В Волгограде концерт Хаски должен был состояться 23 ноября в клубе Royal Night, но как пояснил «Ъ»
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Стоит отметить, что запреты на выступления популярных молодежных исполнителей уже становятся традицией для российских регионов. На прошлой неделе «Ъ» сообщал о проблемах подростковой
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Никита Королев, Ростов-на-Дону; Сергей Петунин, Саратов; Андрей Нимченко, Краснодар; Александр Черных