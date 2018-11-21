Полиция не оценила тексты Хаски

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Полиция срывает гастроли еще одного популярного у молодежи исполнителя — рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Вчера в Ростове-на-Дону правоохранители ворвались в клуб и остановили концерт: посетителей сняли на видео и вывели из зала. После этого прокуратура Кубани рекомендовала клубам Краснодара не проводить концерт, заявив, что тексты рэпера проверяются на экстремизм. Владельцы клубов в Волгограде также отказались предоставить Хаски площадку для выступления.

Концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону должен был состояться на площадке Arena Don, но за несколько часов до выступления покупателей предупредили о смене клуба и попросили не «распространяться об этом».

Рэпер перенес выступление в клуб Rave, но конспирация не помогла — как сообщили «Ъ» очевидцы примерно за час до начала в клуб ворвались полицейские и «люди в штатском».

Читайте также Концерт рэпера ATL в Москве завершился дракой и скандалом

Дмитрий Кузнецов родился в 1993 году в Улан-Удэ. Первую рэп-композицию под псевдонимом Хаски он записал в 2013 году — в ней критически оценивалась деятельность Владимира Путина. Всероссийская известность пришла к нему в 2016 году после клипа на песню «Черным-черно». Клип «Панелька» закрепил успех, и в 2017 году рэпер выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», который стал одним из самых популярных российских релизов. Критики называют Хаски одним из самых интересных современных российских исполнителей, отмечая мрачность текстов, талантливые стихи и необычную манеру читки. Стоит отметить, что одним из первых поклонников его музыки стал писатель Захар Прилепин. Сам Хаски в момент острой фазы конфликта на юго-востоке Украины находился на Донбассе и, по словам господина Прилепина, «ходил к Мотороле (известный полевой командир, который погиб два года назад.— “Ъ”) устраиваться на работу».

«Полицейские прибыли примерно за 40 минут до начала концерта, когда людей уже пускали в зал. Они расталкивали людей, чтобы пройти к сцене, — рассказала «Ъ» Елизавета Иванова, присутствовавшая на концерте.— Спустя примерно 50 минут, когда концерт уже должен был начаться, Хаски вышел на сцену и началась суета: со сцены группа начала кричать, чтобы им включили аппаратуру и что полиция поступает незаконно.

Сначала все подумали, что это какой-то розыгрыш, но затем менеджер Хаски начал очень громко ругаться, что им не дают провести концерт из-за экстремизма. В конце концов включили свет, и охрана начала выводить людей.

Когда мы вышли из клуба, подъехало очень много полицейских машин". Очевидцы также говорят, что люди в штатском снимали происходящее на видеокамеры, один из полицейских даже поднялся на второй этаж клуба, чтобы снять зрителей сверху.

Организаторы мероприятия рассказали «Ъ», что незадолго до начала концерта один из владельцев клуба получил от полиции «предупреждение о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия» от полицейских.

Читайте также Генпрокурора попросили запретить рэп-концерты и батлы в России

Впрочем, «Ъ» не удалось связаться с владельцами клуба Rave, чтобы уточнить информацию: в течение дня телефон, указанный на сайте клуба, не отвечал.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области не смогли объяснить, почему полицейских заинтересовало вчерашнее выступление исполнителя и что они делали в клубе. В ведомстве лишь заявили, что «никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принимались», добавив, что «в отношении трех участников мероприятия составлено три протокола о хулиганстве».

«Закон о противодействии экстремистской деятельности позволяет выносить организаторам мероприятия предостережения. Но у правоохранительных органов должно быть достаточно данных, подтверждающих, что лицо, получившее предостережение, действительно планирует нарушить закон, — заявил “Ъ” юрист, правозащитник и бывший сотрудник полиции Владимир Воронцов.— Ситуация, когда полицейские отключают электроэнергию и не пускают людей внутрь клуба, незаконна. Полицейские просто не имеют на это права, так как мероприятие происходило на территории, являющейся частной собственностью». Он добавил, что съемку присутствующих на ростовском концерте, скорее всего, вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

«Вполне возможно, что они будут использовать видеозаписи, чтобы идентифицировать участников мероприятия и затем оказывать на них давление по месту работы или учебы», — предупредил правозащитник.

Концерт в Ростове-на-Дону был частью гастрольного тура Хаски по 16 городам России. Следующие выступления оказались под угрозой срыва.

Один из организаторов концертного тура исполнителя Юрий Никонов сообщил «Ъ», что владельцы клубов в Краснодаре и Волгограде, где на этой неделе должны были пройти концерты исполнителя, уже отказались предоставлять площадки для выступления без объяснения причин.

Концерт в Краснодаре был назначен на 21 ноября.

Читайте также Канье Уэст заявил, что его использовали в политических целях

В прокуратуре Кубани сообщили «Ъ», что руководителей клубов Краснодара, на площадках которых могло бы пройти выступление Хаски, предупредили о нежелательности такого концерта.

«В настоящий момент назначена лингвистическая экспертиза текстов рэпера на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее. Она проводится ГУВД Краснодарского края и продлится месяц. Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя. Окончательное решение они принимают самостоятельно», — пояснили в краевом надзорном ведомстве.

В Волгограде концерт Хаски должен был состояться 23 ноября в клубе Royal Night, но как пояснил «Ъ» арт-директор заведения Александр Орлов, мероприятие было отменено. Причины отмены выступления артиста господин Орлов пояснять не стал. В прокуратуре Волгоградской области не смогли сказать, было ли давление со стороны силовиков.

24 ноября запланирован концерт Хаски в Саратове в клубе Gatsby. В региональной прокуратуре сказали, что ничего не знают о мероприятии.

Арт-директор клуба Арман Вардумян сказал, что никаких проверок или предписаний не было.

В конце октября Хаски на своей странице в «ВКонтакте» заявил, что прокуратура и Следственный комитет России выявили в его песне «Поэма о родине» призывы к каннибализму из-за строк «помнишь, ты умерла, и мы твое мясо ели…». Из-за этого, отмечает исполнитель, уже сорвался концерт в Тольятти.

Читайте также Дизайнер создал азбуку с легендами рок-музыки

Стоит отметить, что запреты на выступления популярных молодежных исполнителей уже становятся традицией для российских регионов. На прошлой неделе «Ъ» сообщал о проблемах подростковой поп-панк группы «Френдзона». (В Красноярске детский омбудсмен потребовала запретить концерты группы из-за «пропаганды потребления алкоголя и наркотиков». С ней согласилась и краевая прокуратура, заявив, что музыка группы «содержит ругательства, пропагандирует нетрадиционные сексуальные связи, суициды и запрещенные вещества». После этого концерты «Френдзоны» запретили и в соседней Кемеровской области.

В октябре нижегородская прокуратура усмотрела нарушения при организации пяти музыкальных концертов. В Milo Concert Hall были отменены выступления Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые должны были пройти в октябре—декабре. Надзорное ведомство нашло призывы к насилию, употреблению алкоголя и наркотиков и мат в текстах. В итоге в отношении организаторов концертов были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию).

В сентябре исполнитель Егор Крид отменил концерт в Махачкале, причиной стали комментарии в соцсетях: некоторые местные жители оскорбляли певца и угрожали ему расправой, если тот решится приехать на Кавказ.

Читайте также Омичка с помощью косметики превращает себя в темнокожих рэперов

В марте группа «Пошлая Молли» была вынуждена отменить выступление в Белгороде, несмотря на то что за неделю до этого участвовала в шоу на федеральном телеканале. Тогда организатор гастролей Валентин Мамедов рассказывал «Ъ», что местные власти «рекомендовали» владельцам клубов не проводить концерт «по этическим и идеологическим нормам». Группа попыталась провести в отеле «Амакс» автограф-сессию для фанатов, но владельцы помещения не позволили этого сделать. Директор «Амакса» Елена Сидоренко сообщила «Ъ», что начальнику службы безопасности отеля позвонили «от губернатора» и «рекомендовали» не проводить мероприятие. В 2017 году в Белгороде не состоялся концерт рэпера Face: вице-мэр Александр Захаров направил в клуб письмо о том, что «в репертуаре исполнителя присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств». В 2014 году было отменено выступление Дианы Арбениной, а потом городской совет безопасности официально рекомендовал не проводить концерт рэпера Noize MC.

Осенью 2015 года в Красноярске сотрудники ФСКН вместе с представителями «Антидилера» задержали рэпера Гуфа, после чего он получил шесть суток ареста за употребление запрещенных веществ.