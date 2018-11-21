Генпрокуратура выходит на арену

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Генпрокуратуре заявили о желании разработать на федеральном уровне «единый нормативный акт», регулирующий деятельность цирков и зоопарков. К такому выводу в надзорном ведомстве пришли после серии нападений леопардов, львов и других диких животных на детей в этих заведениях. Работа зоопарков никак не регулируется, посетовали прокуроры, а цирки работают по правилам 1974 года, по которым за «невозможностью выхода животных на свободу» должны следить «бригадиры зооцирков». Эксперты считают, что начинать «наводить порядок» нужно в частных шапито, предлагая их лицензировать.

О необходимости урегулировать деятельность зоопарков и цирков сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Генпрокуратуры Евгений Надыршин. Представитель ведомства заявил в эфире интернет-телеканала Генпрокуратуры, что это поможет сократить число нападений диких животных на людей в этих заведениях.

Читайте также Напавший на ребенка леопард продолжит работать в фойе Цирка на Цветном бульваре

Так, в июле 2017 года в контактном зоопарке Саратова на шестилетнюю девочку напал леопард, повредив ей спину и шею, а затем в тот же день укусил за ногу семилетнего мальчика (директор заведения впоследствии был приговорен к двум годам лишения свободы условно). В октябре 2017 года из частного зоопарка под воронежским селом Семилуки сбежал медведь, который напал на 86-летнего мужчину, скончавшегося от ран на месте. В январе 2018 года в зоопарке Уссурийска на четырехлетнего мальчика напал леопард, схвативший его лапами за голову. Прокурорская проверка показала, что в этом же зоопарке еще в марте 2017 года малолетнюю посетительницу покусал лев, оставив «рвано-укушенную рану правого плеча, уха и шеи слева». Кроме того, в октябре 2018 года в передвижном цирке в селе Успенском Краснодарского края во время представления львица набросилась на сидевшую в первом ряду четырехлетнюю девочку, которая была госпитализирована с рваными ранами лица. А в ноябре 2018 года инцидент случился в московском цирке на Цветном бульваре: в холле на четырехлетнюю посетительницу напал леопард, которого без намордника вели мимо нее дрессировщики.

По словам Евгения Надыршина, сегодня в России нет «единых для всей страны» правил обращения с животными в цирках и в зоопарках.

Представитель Генпрокуратуры пояснил, что деятельность зоопарков при этом не урегулирована в законодательстве вовсе, а цирки работают по «устаревшим правилам 1970-х годов». Очевидно, в надзорном ведомстве имели в виду утвержденные в 1974 году Минкультуры СССР «Правила техники безопасности и производственной санитарии в цирковых предприятиях».

Читайте также Лев напал на дрессировщика во время репетиции в цирке

Это обстоятельный документ: «животные» упоминаются в нем 245 раз, при этом оговаривается даже температура воздуха и влажность в их вольерах.

Клетки с опасными экземплярами предписывается оснащать предупреждающими надписями; дрессировать «крупных и хищных животных» запрещается подросткам. Следить за животными должен инженер по технике безопасности «циркового предприятия», «заведующий зоосекцией» и дрессировщики. «Бригадиру зооцирка» необходимо «обеспечивать невозможность самостоятельного выхода животных на свободу».

«Настало время ситуацию поменять и принять единый нормативный акт», — заявили в Генпрокуратуре. Отметим, что в России предпринимались попытки регулировать деятельность цирков.

В 2012 году распоряжением правительства РФ была принята концепция развития циркового дела вплоть до 2020 года.

Но этот документ был в основном посвящен деятельности бывшего монополиста отрасли, объединения Росгосцирк (ранее Союзгосцирк), в котором на момент публикации постановления работали 5,2 тыс. сотрудников и содержались 2 тыс. цирковых животных 140 видов. Правда, в Госдуме периодически предпринимаются попытки отрегулировать отрасль — после очередного инцидента. Так, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в 2017 году предлагал выделить отдельный состав уголовного наказания для владельцев животных, чьи питомцы нападают на граждан.

Директор Большого московского государственного цирка (БМГЦ) Эдгард Запашный заявил «Ъ», что в целом поддерживает начинания прокуроров.

«Порядок следует навести в частных организациях. Контроль государства там сильно ослаблен», — сказал господин Запашный.

По его словам, тот же БМГЦ находится «под очень строгим надзором, начиная от Роспотребнадзора и заканчивая ветеринарными проверками». «А организации частного проката цирковых программ не регулируются никак и никем. И пятно во многом падает на общее мнение об индустрии», — добавил директор БМГЦ. Ноябрьский инцидент с леопардом в цирке Никулина на Цветном бульваре господин Запашный считает при этом «обыкновенной несистемной ошибкой, связанной с халатностью». Отметим, что после инцидента с львицей в Краснодарском крае глава Росгосцирка Дмитрий Иванов обратился в Госдуму с предложением лицензировать деятельность шапито. «Неправильно исключать диких животных из состава цирковых программ. Но частные шапито нужно приводить в порядок», — пояснил тогда и господин Иванов. В Генпрокуратуре пока не обрисовали контуры будущей реформы, но предупредили, что отсутствие нормативных актов «не снимает ответственности» с владельцев шапито, передвижных зверинцев и зоопарков по «соблюдению норм безопасности».