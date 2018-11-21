Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 котиков, которые заставят вас улыбнуться в хмурый день
Из космоса прислали удивительный снимок Земли
Анна Михалкова назвала сына «наркотиком» и «разочарованием»
Артем Дзюба сделал заявление после поражения от Швеции
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Фото мужчины, погибшего на взлетной полосе в Шереметьево
В Брестской крепости найден тайник
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Сафронов рассказал, что вдова Караченцова снова выйдет замуж
Заявление Виталины о Джигарханяне: Его нет - СМИ
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Стало известно за что судят генерала, вернувшегося из Сирии
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
15Шпион, выйди вон!
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
19:20 (мск), источник: ТАСС

Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

В церемонии награждения принял участие принц Уэльский Чарльз.

Наверх

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила в среду пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце, в ней принял участие наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.

«Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, который приходится дедом нынешней королеве Елизавете II. Награда состоит из пяти степеней, присуждаемых за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

59-летний Лори получил известность в Великобритании благодаря ролям в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер». Мирового признания актер добился, исполнив роль гениального мизантропа доктора Грегори Хауса в американском телесериале «Доктор Хаус».

Читайте также: Принц Чарльз посвятил вокалиста группы Bee Gees в рыцари

 Как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Сенаторы предложили изменить условия применения ядерного оружия
Под Иркутском пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Рыбак из Мурманска выловил странное существо (видео)
Погибший в Шереметьево мужчина накануне устроил дебош в самолете
Критики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен
Набиуллина назвала последствия обвала нефти до $35 за баррель
Любопытные выдры поучаствовали в предложении руки и сердца
Спорт
«Мбаппе дебютировал в 18 лет. Почему не дать шанс Чалову?» Знаменитый тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев предложил больше доверять молодым футболистам
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок Вместе с Еленой Захаровой над новым проектом работает звезда «Оттепели» Светлана Колпакова
Недвижимость
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Найден самый тесный отельный номер
IKEA приютила бездомных собак у себя в шоуруме (фото)
Дети
Дочь Агутина и Варум стала настоящей красавицей В сети обсуждают новое фото звездной наследницы
Леди
Меху быть: где купить шубу, когда все отказываются от натурального меха Рассказываем о 4-х брендах, которые вопреки всему не отступились от использования натурального меха.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь