ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени, сообщила в среду пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце, в ней принял участие наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.

«Актер Хью Лори был награжден орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству. Он сделал успешную карьеру, охватывающую более 35 лет его работы в качестве актера, комика, писателя и музыканта», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, который приходится дедом нынешней королеве Елизавете II. Награда состоит из пяти степеней, присуждаемых за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

59-летний Лори получил известность в Великобритании благодаря ролям в британских комедийных телесериалах «Черная гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер». Мирового признания актер добился, исполнив роль гениального мизантропа доктора Грегори Хауса в американском телесериале «Доктор Хаус».