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20:02 (мск), источник: Mail Новости

Любопытные выдры поучаствовали в предложении руки и сердца

Разве она могла отказать после такого?

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Британские туристы Джордан Дойл и Мэри Листер отправились в Сингапур, чтобы посмотреть на местную достопримечательность — городских выдр. С собой молодые люди позвали фотографа-анималиста.

Дойла хотел не просто показать любимой девушке животных, которых она обожает, но и сделать ей предложение во время прогулки. Когда мужчина опустился на одно колено перед Листер и фотограф начал их снимать, к туристам подбежало несколько выдр. От любопытства они вылезли из воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поведение выдр очень удивило фотографа:

Я видел, как выдры подходят к людям, но чтобы так надолго — никогда.

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