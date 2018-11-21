Любопытные выдры поучаствовали в предложении руки и сердца
Разве она могла отказать после такого?
Разве она могла отказать после такого?
Британские туристы Джордан Дойл и Мэри Листер отправились в Сингапур, чтобы посмотреть на местную достопримечательность — городских выдр. С собой молодые люди позвали
Дойла хотел не просто показать любимой девушке животных, которых она обожает, но и сделать ей предложение во время прогулки. Когда мужчина опустился на одно колено перед Листер и фотограф начал их снимать, к туристам подбежало несколько выдр. От любопытства они вылезли из воды.
Поведение выдр очень удивило фотографа:
Я видел, как выдры подходят к людям, но чтобы так надолго — никогда.
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