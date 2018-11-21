Любопытные выдры поучаствовали в предложении руки и сердца

Британские туристы Джордан Дойл и Мэри Листер отправились в Сингапур, чтобы посмотреть на местную достопримечательность — городских выдр. С собой молодые люди позвали фотографа-анималиста.

Дойла хотел не просто показать любимой девушке животных, которых она обожает, но и сделать ей предложение во время прогулки. Когда мужчина опустился на одно колено перед Листер и фотограф начал их снимать, к туристам подбежало несколько выдр. От любопытства они вылезли из воды.