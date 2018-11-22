Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так
Неудачные рекламные кампании — не редкость, но редко когда сразу два крупных бренда обвиняют в расизме и сексизме за их рекламу. На этой неделе в списке тех, чьи
Неудачные рекламные кампании — не редкость, но редко когда сразу два крупных бренда обвиняют в расизме и сексизме за их рекламу. На этой неделе в списке тех, чьи
Пиарщики Dolce & Gabbana больше месяца готовили презентацию своего
«Что слишком большой для тебя?» — говорил в ролике мужской голос
Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай «страной [пять эмодзи с фекалиями]».
Далее мужчина написал, что
После этого представители Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны.
«Мы с полным уважением относимся к Китаю и китайскому народу», — отметил менеджмент в официальном заявлении, запостив в «Инстаграм» снимок с подписью «Посвящение Китаю».
Тем не менее, китайские знаменитости объявили бойкот шоу, ссылаясь на «любовь к стране» и «необходимость уважать её». А блогеры не
Так
В Британии под огонь критики попал другой, не менее известный бренд, — гигант сетевых продаж Marks and Spencer.
«Витрина была поделена на мужскую и женскую половину. В мужской половине стояли манекены, одетые в бизнес-костюмы; витрину украшал слоган — “Обязательно иметь: костюмы, чтобы выглядеть внушительно” (Must have outfits to impress). В женской половине манекены сидели в нижнем белье, а слоган гласил “Обязательно иметь: крошечные модные трусики” (Must have fancy little knickers)», — объясняет русскоязычный феминистский
«Итак, Marks and Spencer, за 35 лет вы ничему не научились. У кого ещё эта витрина вызывает рвотный рефлекс?» — задалась вопросом Фрэн Бейли, опубликовавшая ставший вирусным снимок в паблике Feminist Friends Nottingham на «Фейсбуке».
«Это ошеломительно мерзкое противопоставление убивает меня! Что до “must have” (“должно быть у каждого”), когда столько работающих на полную людей едва сводят концы с концами — это вдвойне мерзко», — добавила Бейли уже у себя на странице.
Представители компании заявили, что в предверии Рождества и на «чёрную пятницу» они продают как никогда много нижнего белья, и подчеркнули, что стараются бороться с сексизмом в телерекламе, где модель и актёр Дэвид Гэнди моет посуду.
Это убедило не всех.
В частности, возмущен официальный
И многие мужчины посчитали посыл сети гипермаркетов сексистским.
При этом часть консерваторов сочла, что компания не должна извиняться ни перед кем, поскольку «проблема надумана».
«Господи боже ты мой, мир сошел с ума. Теперь кто бы что ни сделал,
Некоторые пользователи поспешили поделиться своими рецептами, как
«Сделали бы наоборот. Женщинам на новый год — нормальные костюмы не по цене самолёта, чтобы impress (“впечатлить”), мужчинам — модные кружевные трусики» — рекомендуют в канале «Патриархат, гори!».
А британские пользователи сетей ехидно заметили, что феминистки и феминисты, очевидно, носят семейные трусы.