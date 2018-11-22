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09:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так

Неудачные рекламные кампании — не редкость, но редко когда сразу два крупных бренда обвиняют в расизме и сексизме за их рекламу. На этой неделе в списке тех, чьи пиар-усилия обернулись скандалом в сетях, оказался модный бренд Dolce & Gabbana и крупный британский ритейлер Marks & Spencer.

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Палочки раздора

Пиарщики Dolce & Gabbana больше месяца готовили презентацию своего фешн-шоу в Шанхае. Но тут грянул гром: реклама шоу с китаянкой, пытающейся палочками съесть неожиданно крупный сицилийский десерт канноли, разозлила сети.

D&G Fashion Show отменилось в связи со скандалом

«Что слишком большой для тебя?» — говорил в ролике мужской голос по-китайски.

Промо-ролик в результате удалили со всех страниц легендарной итальянской марки в соцсетях.

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Затем в сети появился скриншот личной переписки сооснователя марки Стефано Габбаны с пользовательницей соцсети Instagram Микаэлой Трановой. Дизайнер написал, что впредь будет во всех интервью называть Китай «страной [пять эмодзи с фекалиями]».

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Далее мужчина написал, что по-прежнему не видит в ролике никаких расистских стереотипов и переложил ответственность за удаления видео из всех официальных соцсетей дома моды на менеджмент, «испугавшийся китайцев».

После этого представители Dolce & Gabbana объявили, что их официальную страницу взломали вместе с личной страницей Стефано Габбаны.

«Мы с полным уважением относимся к Китаю и китайскому народу», — отметил менеджмент в официальном заявлении, запостив в «Инстаграм» снимок с подписью «Посвящение Китаю».

Тем не менее, китайские знаменитости объявили бойкот шоу, ссылаясь на «любовь к стране» и «необходимость уважать её». А блогеры не очень-то поверили в версию со взломом аккаунта Габбаны, учитывая скандальную репутацию модельера.

Так фешн-шоу в Шанхае закончилось, не начавшись.

Трусики против костюмов

В Британии под огонь критики попал другой, не менее известный бренд, — гигант сетевых продаж Marks and Spencer.

«Витрина была поделена на мужскую и женскую половину. В мужской половине стояли манекены, одетые в бизнес-костюмы; витрину украшал слоган — “Обязательно иметь: костюмы, чтобы выглядеть внушительно” (Must have outfits to impress). В женской половине манекены сидели в нижнем белье, а слоган гласил “Обязательно иметь: крошечные модные трусики” (Must have fancy little knickers)», — объясняет русскоязычный феминистский Телеграм-канал «Патриархат, гори!».

«Итак, Marks and Spencer, за 35 лет вы ничему не научились. У кого ещё эта витрина вызывает рвотный рефлекс?» — задалась вопросом Фрэн Бейли, опубликовавшая ставший вирусным снимок в паблике Feminist Friends Nottingham на «Фейсбуке».

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«Это ошеломительно мерзкое противопоставление убивает меня! Что до “must have” (“должно быть у каждого”), когда столько работающих на полную людей едва сводят концы с концами — это вдвойне мерзко», — добавила Бейли уже у себя на странице.

Представители компании заявили, что в предверии Рождества и на «чёрную пятницу» они продают как никогда много нижнего белья, и подчеркнули, что стараются бороться с сексизмом в телерекламе, где модель и актёр Дэвид Гэнди моет посуду.

Дэвид Гэнди в желтых перчатках по задумке Marks & Spencer призван олицетворять борьбу с патриархальной моделью домоводства

Это убедило не всех.

В частности, возмущен официальный Твиттер-аккаунт конференции британских феминисток Filia: «То есть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, мнению @marksandspencer, является. Мужчины: одежда, чтобы производить впечатление. Женщины: крошечные модные трусики. А теперь представьте на минутку, что картинка на витринах поменялась наоборот. Дайте, мы ждем!».

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И многие мужчины посчитали посыл сети гипермаркетов сексистским.

При этом часть консерваторов сочла, что компания не должна извиняться ни перед кем, поскольку «проблема надумана».

«Господи боже ты мой, мир сошел с ума. Теперь кто бы что ни сделал, кому-то непременно надо оскорбиться!» — считает пользовательница «Фейсбука» Тиа-Леона Джером.

Некоторые пользователи поспешили поделиться своими рецептами, как риттейл-гиганту выйти из щекотливой ситуации.

«Сделали бы наоборот. Женщинам на новый год — нормальные костюмы не по цене самолёта, чтобы impress (“впечатлить”), мужчинам — модные кружевные трусики» — рекомендуют в канале «Патриархат, гори!».

А британские пользователи сетей ехидно заметили, что феминистки и феминисты, очевидно, носят семейные трусы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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