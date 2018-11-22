Немецкая газета рассказала о «борщевичном бедствии» в России

Источник: РИА "Новости"

Как пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung, сорняки, которые иногда достигают нескольких метров в высоту, занимают территорию уже более 1 млн га.

В местах произрастания борщевика у других растений почти нет шансов, поэтому в Московской области недавно ввели штрафы за отказ борьбы с сорняком.

При этом издание отмечает, что «борщевичное бедствие» было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота.

Однако в СССР не учли тот факт, что из-за борщевика коровье молоко становиться горьким, отмечает издание. Также указывается, что проблема с борщевиком актуальна и для Европы.

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Так, в Польше борщевик называют «местью Сталина», а в Германии в 2008 году он был признан ядовитым растением года. В Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел Меттерниху.

6 ноября сообщалось, что в Московской области начали штрафовать владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно закону от 1 ноября 2018 года, собственники обязаны бороться с этим видом растений на своих территориях.