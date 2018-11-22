В ГД хотят возвращать животных из приютов на улицы после вакцинации

Источник: РИА "Новости"

В частности, документ предоставит возможность выпуска вакцинированных, не проявляющих агрессии и стерилизованных животных из приютов в прежнюю среду обитания. Об этом рассказал один из авторов проекта, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Среди авторов инициативы также лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутаты Олег Шеин, Василий Власов и Сергей Боярский. На данный момент все муниципальные приюты имеют право только уничтожать выловленных животных, однако такая мера негуманна и затратна для регионов, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что возможность выпустить животных в прежнюю среду обитания будет обходиться вдвое дешевле, причем вакцинация поможет в борьбе с распространением заболеваний. Также новый метод позволит вести учет безнадзорных животных.