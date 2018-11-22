В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя Royal Bar, где 23 ноября должен был состояться концерт Хаски, выступление артиста отменено.

«Да, отменен. Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта», — сообщил собеседник агентства. При этом он не назвал причины отмены выступления.

Читайте также В Краснодаре на рэпера Хаски составили три протокола

Ранее в соцсетях появилась информация, что рэпера Хаски (псевдоним Андрея Орехова) задержали в среду в Краснодаре после того, как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, но он был отменен. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции о том, по каким причинам был задержан артист.

Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, надзорное ведомство направило предостережение отменить концерт владельцам зала Arena Hall, и они обещали это сделать.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты «деструктивных» исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие.

По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой.

Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.

Читайте также Генпрокурора попросили запретить рэп-концерты и батлы в России

Также в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия», которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку.

Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки.