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09:53 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски

ВОЛГОГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Концерт рэпера Хаски в Волгограде отменен, деньги за раскупленные около одной тысячи билетов будут возвращены в день запланированного выступления, заявил РИА Новости представитель клуба Royal Bar.

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Источник: РИА "Новости"

По словам представителя Royal Bar, где 23 ноября должен был состояться концерт Хаски, выступление артиста отменено.

«Да, отменен. Раскуплено около одной тысячи билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта», — сообщил собеседник агентства. При этом он не назвал причины отмены выступления.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что рэпера Хаски (псевдоним Андрея Орехова) задержали в среду в Краснодаре после того, как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, но он был отменен. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции о том, по каким причинам был задержан артист.

Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края, надзорное ведомство направило предостережение отменить концерт владельцам зала Arena Hall, и они обещали это сделать.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты «деструктивных» исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие.

По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой.

Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.

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Также в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия», которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку.

Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки.

Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта рэпера Хаски, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось. В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни «Поэма о родине». По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

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