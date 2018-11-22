В Краснодаре на рэпера Хаски составили три протокола

Источник: РИА Новости

«В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлено три административных протокола: организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах (часть 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ), мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ), отказ пройти медицинское освидетельствование (ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ) … Максимальное наказание по каждой статье может составлять до 15 суток ареста», — сообщил РИА Новости адвокат рэпера, подтвердив достоверность записи об этом в своем Facebook.

Концерт Хаски должен был состояться вечером в среду в краснодарском клубе Arena Hall. Однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что владельцам заведения было внесено предостережение, которое «касается экстремизма».

Там также отметили, что в полицейском главке назначено «исследование на предмет экстремизма». Как сообщили в надзорном ведомстве, клуб в результате отказался от проведения мероприятия.

Как рассказал РИА Новости Аванесян, присутствовавший при инциденте, в клубе Bounce, куда был перенесен концерт, выключили свет. Зрители, которых изначально не пустили в зал, начали приветствовать рэпера. Один из присутствующих предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину. Рэпер залез на машину, а через несколько минут его с нее стащили.

По словам адвоката, в полиции позднее сообщили, что эта машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба в полиции, как рассказал адвокат, ему ответили отказом.

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Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что перед концертом Хаски во вторник в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия», которое он подписал. При этом директор площадки попросил покинуть ее. В итоге в зале отключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски пришлось читать тексты своих песен без микрофона и музыки. Региональный главк МВД сообщил, что полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, но в отношении исполнителя сотрудниками полиции никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни «Поэма о родине».

По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму. Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.

Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.