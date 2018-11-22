22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен президент США Джон Кеннеди

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Открытый автомобиль, в нем — улыбающийся человек, приветствующий толпу, которая машет его кортежу. Звучат выстрелы. Человек, получивший ранение в голову, валится на плечо сидящей рядом женщины. Эти трагические кадры, снятые любительской камерой, много и много раз видел весь мир — смерть президента США Джона Кеннеди в Далласе (штат Техас) на глазах супруги Джекки Кеннеди и тысяч людей, стала шоком для всей Америки.

Даже маститый ведущий, знаменитый журналист Уолтер Кронкайт не смог скрыть волнения, когда прочел новостное сообщение о том, что президент США скончался в больнице. Сняв очки, он долго смотрел в одну точку.

Несмотря на напряженность отношений между СССР и США, на смерть американского президента тут же отозвалась Москва. В посольство США в СССР позвонил хорошо знавший покойного президента глава советского МИДа Андрей Громыко, чтобы выразить самые искренние соболезнования американскому народу и семье президента.

«Глубоко опечален известием о трагической кончине выдающегося государственного деятеля», — пишет вступившему в должность вице-президенту Линдону Джонсону советский лидер Никита Хрущев.

Несмотря на то что именно Кеннеди нес свою долю ответственности за Карибский кризис 1962 года, в СССР к президенту США обычные люди относились с симпатией.

Причиной во многом было обаяние Джона Кеннеди и его супруги Джекки, которые далеким от политики людям казались просто счастливой парой.

Кеннеди был не похож на типичных президентов — таких, как его предшественники. Он превратил Белый дом в своеобразный клуб успешных американцев, где у него в гостях бывали писатели и деятели культуры. Юрий Рогулев глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта

Президент за перемены

На президентском посту сенатор-демократ от штата Массачусетс пробыл чуть меньше двух лет. Как отмечает Рогулев, Кеннеди слишком мало был у власти, чтобы «оставить значимый след в истории», однако он был политиком нового типа:

Он выступил с новой платформой, где социальный либерализм сочетался с технократическими идеями.

Рогулев напоминает, что Кеннеди одновременно выступал за снижение налогов и за увеличение социальных расходов, а также вступил в диалог с движением за гражданские права.

В то же время именно во время правления Кеннеди произошла попытка ЦРУ свергнуть кубинского лидера Фиделя Кастро, а также произошел Карибский кризис, который чуть не поставил мир на грань ядерной войны.

При этом кризиса удалось избежать не только потому что советский лидер Никита Хрущев пошел на попятную, но и потому что сам Кеннеди «проявил реализм в острый момент истории», говорит Рогулев.

Как отмечал в беседе с автором статьи ныне покойный историк-американист Анатолий Уткин, Кеннеди стал человеком, «который смог заглянуть в ядерную войну» и отойти от пропасти.

В своей недавней книге «В меняющемся мире» экс-президент СССР Михаил Горбачев хорошо отзывается о Кеннеди, полагая, что этот американский президент «смотрел далеко вперед и хотел многое изменить». Говоря о роли Кеннеди, бывший президент СССР приводит его речь за несколько месяцев до гибели в Американском университете в Вашингтоне. Горбачев отмечает в книге, что в речи был «заложен философский потенциал».

В этой речи Кеннеди говорил о мире не только для американцев, но «для всех людей, мир не только для сегодняшнего, но и завтрашнего дня». В ней он призывал также «пересмотреть отношение к Советскому Союзу.

Говоря об этом, он произнес слова, которые сделали его речь знаменитой: «Общее между нами в том, что все мы — жители этой планеты. Все мы дышим одним воздухом. Живем ради будущего наших детей. И все мы смертны».

Новость В США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Кеннеди

Благодаря социальной политике, диалогу с движением за гражданские права Кеннеди был достаточно популярен у американцев, которые прощали ему многочисленные романы. В марте 1963 года 74% американцев считали, что он вновь будет переизбран на второй срок.

Несмотря на это, недовольство слишком либеральным президентом росло в ультраконсервативных кругах, противники Кеннеди называли его «коммунистом», который погубит Америку.

Символично, что убийство произошло именно в Техасе. В этом штате было немало тех, кто был настроен против политики президента: «Стремление Кеннеди поладить с лидерами гражданского движения вызывало неприязнь на юге», — говорит Рогулев.

Несмотря на то что комиссия судьи Эрла Уоррена, которая занималась расследованием убийства президента США, пришла к выводу, что президента убил именно Ли Харви Освальд, есть немало тех, кто не верит в версию «убийцы одиночки».

Как рассказывает Рогулев, часть предположений строится на том, что Кеннеди перешел дорогу кубинским эмигрантам, которые мстили ему за неудачную попытку свержения Кастро, мафии и даже могущественному главе ФБР Эдварду Гуверу.

Известно, что Гувер относился к Кеннеди без особого пиетета. Мишенью Гувера стал даже его непосредственный начальник — глава минюста США Роберт Кеннеди, брат президента США Джона Кеннеди. «И президент, и его брат хотели сместить Гувера с должности, но он устоял. Вопрос в том, знал ли Гувер о подготовке покушения и что он сделал, чтобы его предотвратить», — говорит Рогулев.

Стоит отметить, что согласно опросу Gullup, проведенному в 2013 году 61% американцев заявляло, что уверено, что за убийством Кеннеди стоит либо федеральное правительство, либо мафия, либо ЦРУ.

Летом 2017 года правительство США открыло публичный доступ к документам, касающихся убийства 35-го президента США. Среди них были несколько аудиофайлов с записью допросов экс-сотрудника КГБ Юрия Носенко, перешедшего на сторону США в январе 1964 года. Интервью были записаны в январе, феврале и июле 1964 года. В них Носенко рассказал, что осуществлял наблюдение за американским гражданином Ли Харви Освальдом, когда тот жил в СССР.

Известно, что в Америке выдвигалась версия, будто Освальд был завербован КГБ для убийства главы Белого дома. Однако впоследствии было установлено, что в СССР также не были рады американскому гражданину на своей территории и не знали, как от него избавиться.

Сам Носенко также отверг какую-либо связь Освальда с разведкой СССР и сообщил, что советские спецслужбы были ошарашены его поступком.

Сам Освальд мало что сумел рассказать следствию: вскоре после убийства Кеннеди он сам пал от пули жителя Далласа, владельца местного ночного клуба, связанного с организованной преступностью. Над всей семьей Кеннеди тоже висел злой рок. В 1968 году от рук убийцы погиб брат Джона Кеннеди — Роберт.