Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея

«В последнее время в молодежной среде широкой популярностью пользуются музыкальные композиции российского артиста под художественным псевдонимом Элджей (настоящее имя — Алексей Константинович Узенюк). Его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей», — пишет Милонов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

В конце октября управление Роспотребнадзора перенаправило в МВД обращение жителя Якутии по поводу татуировок рэпера Элджея. В обращении, как сообщалось на сайте республиканской службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, указывалось, что «многие граждане выражают тревогу по поводу сомнительных текстов исполнителя и его внешнего вида», автор заявления также предполагал, что, возможно, у музыканта «есть татуировки с нацистской символикой, которые могут быть пропагандой нацизма».