Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера Элджея
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева проверить деятельность российского рэпера Элджея.
«В последнее время в молодежной среде широкой популярностью пользуются музыкальные композиции российского артиста под художественным псевдонимом Элджей (настоящее имя — Алексей Константинович Узенюк). Его произведения и сценический образ вызывают неоднозначную реакцию у многих родителей», — пишет Милонов в письме министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отмечает, что слушателями и поклонниками этого артиста являются малолетние дети и подростки.
Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. «Короной» же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе.
Депутат просит «провести комплексную проверку деятельности» артиста.
В конце октября управление Роспотребнадзора перенаправило в МВД обращение жителя Якутии по поводу татуировок рэпера Элджея. В обращении, как сообщалось на сайте республиканской службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, указывалось, что «многие граждане выражают тревогу по поводу сомнительных текстов исполнителя и его внешнего вида», автор заявления также предполагал, что, возможно, у музыканта «есть татуировки с нацистской символикой, которые могут быть пропагандой нацизма».
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