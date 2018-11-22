Турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире

Ойтан работал из студии, разбирая один из матчей национального чемпионата. Зачитывая текст, комментатор внезапно замолчал. После короткой тишины он медленно опустил голову на стол, а затем упал со стула, потеряв равновесие.
Коллеги Ойтана не сразу поняли, что произошло, но успели вызвать скорую помощь.
Журналиста срочно доставили в больницу и оставили под наблюдением врачей. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
В медучреждении отметили, что за десять дней до приступа мужчине установили кардиостимулятор из-за аритмии сердечных сокращений.