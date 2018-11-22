Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не оставили шансов: врачи отказались помочь Басилашвили
Самые красивые «Жигули»: фоторепортаж
Мария Шукшина опубликовала трогательное фото с отцом
Звезда «Кадетства» стала кассиршей супермаркета: фото со съемок
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Филипп Киркоров тратит на обучение детей 500 тыс в месяц
Максим Галкин показал, как его дети играют в пиратов
«Довольная»: адвокат о новым повороте дела об изнасиловании в Уфе
Содержание письма Путину умершей девочки
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему
На зубах. ЦСКА понадобился овертайм для победы над «Жальгирисом»
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Убил и съел: 22-летний российский поэт осужден на 19 лет
Генерал РФ вернулся из Сирии и пошел под суд
Как сделать дизайнерский ремонт с маленьким бюджетом
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
22Северокорейская угроза
11:12 (мск), источник: РИА Новости

Турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Спортивный комментатор местного телеканала в турецком Эскишехире Шурку Ойтан перенес сердечный приступ, находясь в прямом эфире. Об этом сообщает Sputnik Турция.

Наверх

Ойтан работал из студии, разбирая один из матчей национального чемпионата. Зачитывая текст, комментатор внезапно замолчал. После короткой тишины он медленно опустил голову на стол, а затем упал со стула, потеряв равновесие.

Коллеги Ойтана не сразу поняли, что произошло, но успели вызвать скорую помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Журналиста срочно доставили в больницу и оставили под наблюдением врачей. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В медучреждении отметили, что за десять дней до приступа мужчине установили кардиостимулятор из-за аритмии сердечных сокращений.

Читайте также: Само не пройдет, скорую немедленно. Развенчиваем мифы об инсульте

 Участница телешоу покончила с собой после издевательств в Сети
Шнуров отреагировал на идею обязать безработных платить взносы
Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года
94-летний дедушка спас деревню от сноса своими рисунками (фото)
Молодая пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
Расизм и сексизм: какие рекламные кампании пошли не так
СМИ узнали имя нового главы ГРУ
Немецкая газета рассказала, как борщевик стал «чумой» для России
Критики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен
Спорт
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему Молодая японка Кихира невероятно сильна
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Водителя лишили прав спустя 49 минут после их получения «Некоторые вещи длятся вечно, другие – не более часа», - так прокомментировали ситуацию полицейские, отобравшие права у свежеиспеченного водителя
Кино
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию Ведущая провокационного шоу впервые за все время его существования покинула студию ради откровенного разговора с оперной певицей
Недвижимость
Когда лучше копить на жилье, а когда – сразу взять ипотеку?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Найден самый тесный отельный номер
IKEA приютила бездомных собак у себя в шоуруме (фото)
Дети
Филипп Киркоров тратит на обучение детей 500 тыс в месяц Певец не жалеет средств на образование наследников.
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь