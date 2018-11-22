Турецкий телеведущий перенес сердечный приступ в прямом эфире

Ойтан работал из студии, разбирая один из матчей национального чемпионата. Зачитывая текст, комментатор внезапно замолчал. После короткой тишины он медленно опустил голову на стол, а затем упал со стула, потеряв равновесие.

Коллеги Ойтана не сразу поняли, что произошло, но успели вызвать скорую помощь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ufwOLgqJHbI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Журналиста срочно доставили в больницу и оставили под наблюдением врачей. Сейчас он находится в стабильном состоянии.