Определен источник счастья россиян
Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми (84 процента), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 22 ноября.
Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми (84 процента), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 22 ноября.
«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям,
При этом чаще причиной полного удовлетворения жизнью респонденты называют семью (33 процента), а не хорошую работу (15 процентов) или здоровье (21 процент).
Больше оптимизма социологи зафиксировали у людей с хорошим материальным положением (94 процента), чем у бедняков (66 процентов).
Преобладание счастливцев среди знакомых и близких фиксирует треть респондентов (32 процента). Вдвое меньше тех, чьи друзья и родственники чувствуют неудовлетворенность жизнью (16 процентов).
В перечне причин, не позволяющих россиянам быть счастливыми, первые позиции занимают материальные трудности (12 процентов) и плохое положение дел в стране (9 процентов).
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