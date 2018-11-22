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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Определен источник счастья россиян

Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми (84 процента), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг, 22 ноября.

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Источник: Reuters

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, по-прежнему находится на высоком уровне», — отметили в центре.

При этом чаще причиной полного удовлетворения жизнью респонденты называют семью (33 процента), а не хорошую работу (15 процентов) или здоровье (21 процент).

Больше оптимизма социологи зафиксировали у людей с хорошим материальным положением (94 процента), чем у бедняков (66 процентов).

Преобладание счастливцев среди знакомых и близких фиксирует треть респондентов (32 процента). Вдвое меньше тех, чьи друзья и родственники чувствуют неудовлетворенность жизнью (16 процентов).

В перечне причин, не позволяющих россиянам быть счастливыми, первые позиции занимают материальные трудности (12 процентов) и плохое положение дел в стране (9 процентов).

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