Депутат Госдумы пояснила рэперам за мат

Мат — очень древняя часть славянских языков. У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит. Поэтому они и были запрещены в домах, в церкви.