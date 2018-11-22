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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Щенка заперли в тюрьме за укус полицейского

В Великобритании щенок чау-чау оказался за решеткой за то, что укусил полицейского за руку. Как сообщает издание Daily Mail, решение показалось многим жителям страны несоразмерно суровым.

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Инцидент произошел в деревне Сток-Бруэрн в графстве Нортгемптоншир в пятницу, 16 ноября. Четырехмесячный щенок по кличке Бангл (Bungle) выбежал за ворота дома своих хозяев, банкиров-миллионеров Хэйс (Hayes), и оказался на дороге, не давая машинам проехать. Там его попытался поймать полицейский, но непослушный пес укусил его в кисть руки и предплечье. Собаку доставили в отделение и посадили в клетку. Щенок может провести в заключении до девяти месяцев. Стражи порядка уверяют, что действуют в соответствии с законом 1991 года — актом «Об опасных собаках».

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Решение полицейских вызвало протесты среди мирных жителей. За шесть дней более 2,5 тысячи человек вступили в группу на Facebook, призывающую освободить Бангла.

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Хозяин собаки Дэвид Хэйс заявил, что уважает полицию, но считает решение избыточным и неадекватным. Он добавил, что его 15-летний сын так огорчился разлуке с собакой, что его пришлось забрать из школы посреди дня. «Держать щенка, не сделавшего ничего неожиданного или неприемлемого, учитывая все обстоятельства, в изоляции от 15-летнего мальчика во время рождественских праздников жестоко», — подчеркнул Хэйс.

Также, по словам Хэйса, собака в клетке чувствует страх и стресс. Он нанял адвокатов, чтобы они разобрались в происшествии.

Полицейские ответили, что, если бы пес напал на ребенка или спровоцировал аварию, реакция общества была бы иной, и обвинили защитников щенка в двойных стандартах. Сотрудник полиции, которого покусал чау-чау, не пострадал, однако был вынужден пройти осмотр в больнице, сделать прививку от столбняка и принять курс антибиотиков.

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