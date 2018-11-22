Щенка заперли в тюрьме за укус полицейского
В Великобритании щенок
В Великобритании щенок
Инцидент произошел в деревне
Решение полицейских вызвало протесты среди мирных жителей. За шесть дней более 2,5 тысячи человек вступили в группу на Facebook, призывающую освободить Бангла.
Хозяин собаки Дэвид Хэйс заявил, что уважает полицию, но считает решение избыточным и неадекватным. Он добавил, что его 15-летний сын так огорчился разлуке с собакой, что его пришлось забрать из школы посреди дня. «Держать щенка, не сделавшего ничего неожиданного или неприемлемого, учитывая все обстоятельства, в изоляции от 15-летнего мальчика во время рождественских праздников жестоко», — подчеркнул Хэйс.
Также, по словам Хэйса, собака в клетке чувствует страх и стресс. Он нанял адвокатов, чтобы они разобрались в происшествии.
Полицейские ответили, что, если бы пес напал на ребенка или спровоцировал аварию, реакция общества была бы иной, и обвинили защитников щенка в двойных стандартах. Сотрудник полиции, которого покусал