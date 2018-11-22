Дети работе не помеха

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Менее половины россиян хотя бы раз приводили своих детей к себе на работу, хотя большинство считает, что они не отвлекают от дел ни самих родителей, ни их коллег. Чаще всего приводят с собой детей сотрудники компании медицинской и юридической сферы, реже всего — госучреждений и банков.

Менее половины сотрудников в России хотя бы раз приводили детей к себе на работу. Такой вывод можно сделать из данных опроса компании HeadHunter, в котором в конце октября приняли участие более 10 тыс. респондентов.

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Согласно результатам опроса, хотя бы раз приводили на работу своего ребенка 41% респондентов. Выше всего эта доля среди соискателей из Кировской области (64%) и сферы «Высший менеджмент». Также толерантно к детям относятся компании медицинской и юридической сферы — среди работников, занятых там, ребенка с собой приводили 49% и 48% соответственно. Ниже всего доля приводивших на работу детей — среди соискателей из Липецкой области (25%) и в сферах «Рабочий персонал» и «Государственная служба», в банковской (33%) и инвестиционной сферах (34%). В Санкт-Петербурге таковых 44%, в Москве — 38%.

Большинство из тех, кто хоть раз приводил детей к себе на работу, признали, что делают это крайне редко (77%). А вот регулярно берут с собой отпрысков только 4%. Чаще всего приводят на работу детей регулярно представители сфер маркетинга (8%) и продаж (6%), а также 8% соискателей из Ростовской области.

Большинство респондентов (55%) утверждают, что приводили детей на работу, потому что их не с кем было оставить, однако еще 16% отметили, что причиной было их желание познакомить ребенка с коллегами.

Только треть (35%) соискателей уверенно утверждают, что их коллеги положительно отнеслись к тому, что они привели своих детей на работу. Еще 31% отметили, что отношение было «скорее положительным», а еще 27% — что оно было нейтральным.

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Однако 2,5% заявили об однозначно негативном отношении коллег. Выше всего доля таких респондентов в сфере искусства (7%). Наоборот, больше всего были рады детям в банках (52%) и компаниях сферы туризма (50%). В территориальном аспекте выше всего доля негативно настроенных по отношению к детям на работу оказалась в Челябинской области (5%) и Республике Татарстан (4%), в позитивно — в Ростовской (42%) и Новосибирской областях (40%).

В целом среди соискателей, у которых есть дети, доля тех, кто негативно относится к тому, что их коллеги приводят на работу своих детей, значительно ниже (16%), чем среди тех, у которых нет детей (26%).

Четверть соискателей, приводивших детей к себе на работу, заявили, что постоянно отвлекались, и это негативно сказалось на их трудоспособности: выше всего доля таких респондентов среди юристов (36%), а также среди соискателей из Красноярского края (37%).

Однако подавляющее большинство утверждают, что это никак не повлияло на их трудоспособность.

Также оказалось, что женщины и те соискатели, у которых нет детей, чаще отвлекаются от задач, если коллеги приводят на работу своих детей.