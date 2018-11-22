Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не оставили шансов: врачи отказались помочь Басилашвили
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Мама Максима Матвеева стала бабушкой во второй раз
Пережив инсульт в 42 года, актриса заново научилась говорить
Как хранят вещи скандинавы (фото)
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Дочка Александра Малинина выросла настоящей красавицей
Мама Максима Матвеева стала бабушкой во второй раз
Актриса «Мажора» рассказала о возможности продолжения сериала
Шестилетняя победительница «Лучше всех!» покорила новое шоу
СМИ: перед смертью Хворостовский пел с частично отказавшим мозгом
На ферме родился козлёнок, похожий на человека
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Убил и съел: 22-летний российский поэт осужден на 19 лет
Генерал РФ вернулся из Сирии и пошел под суд
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Как выглядит самый тесный отельный номер (фото)
Фоторепортажи
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
8Самые смешные фотографии дикой природы
13:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Черная пятница»: выгода или обман? Пять фактов о всемирном празднике распродаж

Сезон предновогодних распродаж стартует в эту пятницу и обещает поставить очередной мировой рекорд. Праздник потребления, рожденный в США, завоевывает все новые страны, однако сами американцы, как и первые европейские последователи — британцы — начинают терять к нему интерес. Почему?

Наверх

Пятница после ноябрьского Дня благодарения обещает покупателям феноменальные скидки, а продавцам — невиданные обороты. И для тех, и для других — это главное событие года, все ждут его, затаив дыхание: одни в предвкушении, другие — в ужасе.

«Черная пятница» традиционно считалась барометром настроений потребителей и здоровья экономики. И пусть продажи растут год от года, экономисты и социологи уже предрекают постепенный закат этого феномена.

Отчасти потому, что у американского фестиваля скидок появились конкурирующие праздники распродаж. Но еще и потому, что и покупатели, и продавцы понемногу начинают сомневаться, стоит ли игра свеч.

Русская служба Би-би-си собрала пять фактов, иллюстрирующих эти перемены.

1. Угасающее предвкушение

Источник: Русская служба Би-би-си

Если год назад каждый второй американец (49%) собирался купить чего-нибудь со скидкой в «черную пятницу», то в этом сезоне таких лишь 38%, свидетельствуют опросы Ipsos.

Другими словами, для 62% жителей США скидки может и важны, но они не считают «черную пятницу» стопроцентным шансом сэкономить.

Аналогичный опрос в Великобритании дал тот же результат, в пределах статистической погрешности: 64% потребителей не ждут пятничной распродажи, показало исследование компании Aptos.

Британия в этом случае — показательный пример. Она первой в Старом Свете заразилась черной пятничной лихорадкой в 2010 году и первой же продемонстрировала признаки нарастающей усталости.

2. Бывает дешевле

Источник: Русская служба Би-би-си

Опрошенные Aptos британцы говорят, что не ждут «черной пятницы» и следующего за ним «киберпонедельника», поскольку в большинстве своем (54%) не верят, что заявленные скидки будут предельно щедрыми.

И небезосновательно, выяснила Which? — британская организация защиты прав потребителей. Она следила за ценами полгода до и полгода после последней ноябрьской распродажи и выяснила, что 87% товаров можно было приобрести дешевле в другое время года.

И чем дальше, тем хуже: за год до этого показатель не превышал 60%, а еще годом ранее был меньше 50%.

3. Больше скидка — ниже прибыль

В прошлом году в «черную пятницу» средний размер скидки в мире достиг 50%. Это уже не драка до первой крови раз в году, а бесконечная изнурительная битва за выживание, жалуются продавцы.

Читайте также
Красные трусики и палочки для еды: рекламные кампании, которые пошли не так

«Готов поспорить, что большинство ритейлеров были бы счастливы, если бы эта американская традиция так и не пересекла океан», — сказал Би-би-си Стив Роу. Он управляет британской сетью магазинов Marks & Spencer, отказавшейся от скидок в «черную пятницу».

Конкуренция и желание сохранить долю рынка вынуждают торговлю идти на убытки, которые с каждым годом становятся все существеннее. К тому же, создавая ажиотаж обещанием невиданной щедрости, магазины сталкиваются с неожиданными издержками, невольно обманывая и покупателя, говорил Би-би-си бывший глава сети магазинов модной одежды Jigsaw Питер Руис.

«В фэшн-ритейле более половины купленного в “черную пятницу” возвращается в магазины. Через две-три недели все шансы продать эти вещи повторно улетучиваются, и они идут прямиком на сейл, но уже со скидкой 50−60%».

Его слова подтверждает исследование Which?, следящего за ценами до и после ноябрьской распродажи. В прошлом году каждый второй товар из их выборки в декабре можно было купить дешевле, чем в «черную пятницу».

4. Семь пятниц на неделе

Источник: Русская служба Би-би-си

Массовый забег по магазинам в отблесках рождствественской иллюминации уступил корону главной распродажи года китайскому Дню холостяка.

Новость
Российские мошенники сделают «Черную пятницу» еще чернее

Если в прошлом году за четыре дня с «черной пятницы» по «киберпонедельник» американцы выложили 20 млрд долларов, то в этом году китайский гигант интернет-торговли Alibaba продал товаров на половину этой суммы за первый час ноябрьской распродажи, а в целом оборот составил рекордные 30 млрд долларов.

Траты в «черную пятницу» в прошлом году в США едва превысили 5 млрд долларов, и пусть это был рекорд, его побил через три дня «киберпонедельник» с продажами на 6,6 млрд долларов.

И в гонке за звание главной западной распродажи года на пятки им наступает ежегодный Prime Day интернет-гиганта Amazon. Компания не раскрывает данные о продажах с июльской скидкой, но аналитики оценивают их примерно в 4 млрд долларов.

5. Все раньше

Источник: Русская служба Би-би-си

Невиданные скидки постепенно выбираются за пределы «черной пятницы». Магазины спешат в прямом смысле обогнать конкурентов и начинают ценовые войны задолго до распродаж конца ноября.

Так, в прошлом году в Великобритании, согласно данным сайта-агрегатора Love The Sales, число товаров, продаваемых со скидкой уже в октябре, резко выросло по сравнению с предыдущими тремя годами.

Постепенно американцы, а вслед за ними и европейцы отвыкают копить к «черной пятнице» и спускать все к «киберпонедельнику».

Крупнейшие продавцы в ответ постепенно отворачиваются от этой традиции, отмечают социологи и маркетологи из Ipsos и приводят в пример Apple.

«Если этот тренд будет нарастать, он может серьезно подорвать популярность “черной пятницы”, — пишут они. — Нет сомнений, название останется, но ДНК этого явления придется пережить решительную мутацию во что-то новое, как когда-то ритм-энд-блюз переродился рок-н-роллом».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
“Черная пятница”: выгода или обман? Всемирный праздник распродаж в пяти ...
Свадьба взаймы: зачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Госдума продлила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года
Гита без Зиты: как сейчас живет семья сиамских близнецов
61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны
В Антарктиде найден радиоактивный источник тепла
В МИД прокомментировали заявление Могерини об Азовском море
Молодая пара обманула банкомат купюрами «банка приколов»
94-летний дедушка спас деревню от сноса своими рисунками (фото)
Спорт
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему Молодая японка Кихира невероятно сильна
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию Ведущая провокационного шоу впервые за все время его существования покинула студию ради откровенного разговора с оперной певицей
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Дети
Филипп Киркоров тратит на обучение детей 500 тыс в месяц Певец не жалеет средств на образование наследников
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь