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14:13 (мск), источник: N + 1

На севере Израиля нашли мозаики с сюжетами из Ветхого завета

Среди изображенных сюжетов есть Ноев ковчег и Иона, которого пожирает рыба.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Американские и израильские археологи обнаружили в руинах синагоги V века на севере Израиля мозаики с библейскими сюжетами, в том числе с изображением Ноева ковчега и Ионы, которого пожирает рыба. Исследователи рассказали о мозаиках и об итогах раскопок сезона 2017−2018 годов на ежегодной конференции Американских школ исследований востока, которая проходила с 14 по 17 ноября в Денвере. Также о них сообщает издание Times of Israel.

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Поселение на месте деревни Хукок, которая находилась недалеко от Галилейского моря, на севере современного Израиля, было обитаемо еще в железном веке (во втором тысячелетии до нашей эры). Здесь была ханаанская деревня; Хукок упоминается в Библии, в книге Иисуса Навина (19:34). Люди постоянно жили здесь при персах, в эллинистический и римский периоды и позднее, вплоть до 1948 года, когда арабскую деревню Якук, которая частично находилась на месте древнего поселения, сравняли с землей.

В 2011 году здесь начала проводить раскопки международная команда археологов под руководством Джоди Мегнесс (Jodi Magnes) из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и Шуа Кисилевитц (Shua Kisilevitz) из Израильского департамента древностей. В задачи экспедиции, в том числе, входило определение местоположения и раскопки древней синагоги.

В 2012 году исследователи нашли первую мозаику, украшавшую синагогу, со временем последовали и другие находки.
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По предположению Мегнесс, синагога была построена в начале V века, в конце римского владычества. В средние века, в XII—XIII вв.еках, ее перестроили и расширили и приспособили под общественное здание. Основания колонн и стилобаты подняли примерно на метр, а проходы расширили и выложили мозаиками.

В полевом сезоне 2017−2018 годов археологи обнаружили в синагоге мозаики с изображением библейских сюжетов. Среди них было строительство Вавилонской башни, Ноев ковчег и чудовище, заглатывающее Иону.

В прошлом году археологи нашли в Иерусалиме мозаичную надпись середины VI века. В ней упоминалось имя императора Юстиниана и одного из высокопоставленных иерусалимских священников Константина, который основал общественное здание, по-видимому, гостиницу для пилигримов.

Екатерина Русакова

 На севере Израиля нашли мозаики с сюжетами из Ветхого завета
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