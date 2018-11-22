Обнаружена морская звезда с лишней рукой (видео)

На Галапагосских островах обнаружили морскую звезду с лишним лучом, или рукой.

Необычное существо сняла на видео группа снорклеров в районе острова Эспаньола. Исследователи пока не знают, что именно обнаружили отдыхающие — новый вид или случайную мутацию.

Морских звезд насчитывается примерно 1600 видов, в России — около 150. Звезды имеют пятиугольную форму. Иногда встречаются экземпляры с тремя, четырьмя или шестью лучами. Лучи заключают в себе пищеварительные выросты желудка и отростки половых органов. У морских звёзд развита способность к регенерации оторванных лучей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FWB3HhbsCZQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые морскую звезду с шестью лучами ученые увидели в 1977 году. С тех пор было зафиксировано еще несколько случаев.

До сих пор исследователи не могут установить, является ли лишняя конечность результатом случайной мутации, или же речь идет о новом виде. Такие находки случаются редко, и ученым не удается их изучить.

Галапагос — группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана. Это довольно изолированная зона, благодаря которой флора и фауна островов уникальна. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году — биосферным заповедником. Здесь обитают многие исчезающие виды животных.