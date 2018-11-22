Mutant starfish found in Galapagos Islands emerges in shocking video | Daily Star: https://t.co/kJQbCkIbCD— pops (@pops131) 22 ноября 2018 г.
Обнаружена морская звезда с лишней рукой (видео)
Такие находки случаются редко и до сих пор не изучены.
Такие находки случаются редко и до сих пор не изучены.
На Галапагосских островах обнаружили морскую звезду с лишним лучом, или рукой.
Необычное существо сняла на видео группа снорклеров в районе острова Эспаньола. Исследователи пока не знают, что именно обнаружили отдыхающие — новый вид или случайную мутацию.
Морских звезд насчитывается примерно 1600 видов, в России — около 150. Звезды имеют пятиугольную форму. Иногда встречаются экземпляры с тремя, четырьмя или шестью лучами. Лучи заключают в себе пищеварительные выросты желудка и отростки половых органов. У морских звёзд развита способность к регенерации оторванных лучей.
Впервые морскую звезду с шестью лучами ученые увидели в 1977 году. С тех пор было зафиксировано еще несколько случаев.
Галапагос — группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана. Это довольно изолированная зона, благодаря которой флора и фауна островов уникальна. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году — биосферным заповедником. Здесь обитают многие исчезающие виды животных.
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