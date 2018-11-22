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15:14 (мск), источник: РИА Новости

Принцип домино: погрузчик одним движением обрушил огромный склад

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео обрушения товаров на огромном складе.

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На кадрах видно, как сотрудник подгоняет вилочный погрузчик к одному из стеллажей и задевает его, что приводит к обрушению остальных конструкций.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько секунд упавшие товары погребли под собой машину вместе с водителем.

Где именно произошел инцидент, пока неизвестно.

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