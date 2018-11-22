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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Пизанская башня начала выпрямляться

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на четыре сантиметра, пишет газета Corriere della Sera.

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Источник: РИА Новости

«Выглядит так, как будто колокольня помолодела на два века», — приводит издание слова профессора Сальваторе Сеттиса, входящего в команду экспертов, наблюдающих за состоянием башни.

Он напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 годы международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни. Им удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр.

Тем не менее, выпрямиться окончательно «падающая» башня не сможет, заверил ученый.

Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позже градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.

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