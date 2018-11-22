Пизанская башня начала выпрямляться
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на четыре сантиметра, пишет газета Corriere della Sera.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на четыре сантиметра, пишет газета Corriere della Sera.
«Выглядит так, как будто колокольня помолодела на два века», — приводит издание слова профессора Сальваторе Сеттиса, входящего в команду экспертов, наблюдающих за состоянием башни.
Он напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 годы международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни. Им удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр.
Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позже градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.
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