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17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Завуч заставил школьника удалить из телефона «разрушающие психику» картинки

Завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения аниме. Педагог заявил матери мальчика, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете. В министерстве образования отметили, что в аниме присутствует 25-й кадр.

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Источник: Pexels/CC0

О произошедшем сообщила в Twitter мать мальчика. По ее словам, у мальчика на телефоне была «обоина с анимешной девочкой», учитель отобрал смартфон во время урока, а потом заставил ребенка писать объяснительную. Педагог заявила женщине, что японские рисунки разрушают психику детей и в школе есть рекомендация об их запрете.

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Мама школьника решила уточнить в министерстве образования, действительно ли существует рекомендация о запрете аниме. В ведомстве ей сообщили, что телефон у ребенка забирать не имеют права, однако подчеркнули, что этот жанр плохо влияет на людей.

«Женщина из Минобра также доверительно поведала мне, что в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников — секта. Но к счастью, сказала мне она, у нас есть скрепы и традиции», — пишет родитель ребенка.

По ее словам, на следующий день после инцидента у нее состоялся разговор с директором и завучем по воспитательной работе, который объяснился и принес извинения.

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