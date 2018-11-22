Редкий кадр: фотографы сняли лунную радугу в северном сиянии

Самые неуловимые и редкие атмосферные явления на Земле попали на один снимок, сделанный на курорте Lights Over Lapland в Абиску в шведской Лапландии. Северное сияние и так называемую лунную радугу сняли web-камерой, установленной неподалеку от комплекса.

Лунная радуга появляется по тому же принципу, что и обычная, только отражает не солнечный свет, а лунный. Хорошо ее рассмотреть получается редко: вокруг должно быть очень темно, а в сочетании с северным сиянием это практически невозможно. Специалисты отмечают, что обычный человек вряд ли увидел бы такое явление своими глазами, а вот светочувствительная техника на это вполне способна.