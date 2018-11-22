Редкий кадр: фотографы сняли лунную радугу в северном сиянии
Это практически как увидеть единорога.
Это практически как увидеть единорога.
Самые неуловимые и редкие атмосферные явления на Земле попали на один снимок, сделанный на курорте Lights Over Lapland в Абиску в шведской Лапландии. Северное сияние и так называемую лунную радугу сняли
Владелец курорта Чад Блэкели отметил, что снимает северное сияние на протяжении последних 10 лет, однако никогда не видел ничего подобного.
Лунная радуга появляется по тому же принципу, что и обычная, только отражает не солнечный свет, а лунный. Хорошо ее рассмотреть получается редко: вокруг должно быть очень темно, а в сочетании с северным сиянием это практически невозможно. Специалисты отмечают, что обычный человек вряд ли увидел бы такое явление своими глазами, а вот светочувствительная техника на это вполне способна.
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