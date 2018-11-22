Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчать не намерен: Добронравов раскрыл мошенническую схему
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Произошло второе самоубийство анестезиолога за неделю
Специалисты развенчали мифы о причинах сахарного диабета
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Над чем смеялись летчики, которые смотрели «Экипаж»
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва пошли в суд
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»
Интриги дня КХЛ: ЦСКА и СКА уже близко, «Автомобилист» это знает
Пережив инсульт в 42 года, актриса заново научилась говорить
Как выбрать теплый пуховик, чтобы выглядел классно
"Раковая опухоль": Валуев рассказал о своей тяжелой болезни
Подробности свадьбы немолодых Алибасова и Шукшиной
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Российским сотрудникам IKEA грозит сокращение
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
8Самые смешные фотографии дикой природы
16:47 (мск), источник: Mail Новости

Колумбийский художник рисует граффити в «негативе» (фото)

Чтобы посмотреть цветное изображение, придется приложить усилия.

Наверх

Стрит-арт художник из Колумбии, известный под псевдонимом Sepc, давно прославился не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Он часто разрисовывает здания в разных странах мира, но, помимо обычных цветных граффити, он также рисует необычные негативы изображений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Вызывающие недоумение картины странных цветов имеют небольшой секрет. Если приложить немного усилий, то изображения «оживут» и заиграют яркими красками. Для этого нужно сфотографировать мурал и с помощью компьютера и программы для редактирования изображений инвертировать цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Своими новыми работами Sepc не только привносит новое в уличное искусство, но и привлекает к процессу творчества зрителей, которым приходится приложить усилия, чтобы раскрыть замысел художника.

Читайте также:

В Кремле не знают о работе по корректировке ядерной доктрины
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Редкий кадр: фотографы сняли лунную радугу в северном сиянии
Как выглядит пруд на месте взрывной воронки (фото)
Как живет Гита после гибели своей сиамской близняшки Зиты
Принцип домино: погрузчик одним движением обрушил склад (видео)
Яблоко от яблони: сыновья, обогнавшие своих знаменитых родителей
Спорт
Медведевой будет сложно победить в Гренобле. Объясняем почему Молодая японка Кихира невероятно сильна
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера» Фанаты поттерианы регулярно останавливают девочку на улице
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Популярные темы на «Детях»
Бал Viva 2018 240
Ситуация в школе 218
Неравное отношение 164
Подарок из сэконд-хэнда из-за границы 151
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь