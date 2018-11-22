Колумбийский художник рисует граффити в «негативе» (фото)

Стрит-арт художник из Колумбии, известный под псевдонимом Sepc, давно прославился не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Он часто разрисовывает здания в разных странах мира, но, помимо обычных цветных граффити, он также рисует необычные негативы изображений.