Колумбийский художник рисует граффити в «негативе» (фото)
Чтобы посмотреть цветное изображение, придется приложить усилия.
Чтобы посмотреть цветное изображение, придется приложить усилия.
Вызывающие недоумение картины странных цветов имеют небольшой секрет. Если приложить немного усилий, то изображения «оживут» и заиграют яркими красками. Для этого нужно сфотографировать мурал и с помощью компьютера и программы для редактирования изображений инвертировать цвета.
Своими новыми работами Sepc не только привносит новое в уличное искусство, но и привлекает к процессу творчества зрителей, которым приходится приложить усилия, чтобы раскрыть замысел художника.
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