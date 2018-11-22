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17:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта спрятанная на игральной карте оптическая иллюзия

Пользователь Twitter под ником PinketyPlink обратил внимание подписчиков на фигуру, которую можно разглядеть на бубновой восьмерке. Его пост набрал сотни тысяч лайков и ретвитов за несколько дней.

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По мнению PinketyPlink, на белом фоне карты между красными ромбами изображена цифра восемь. «Сколько вам было лет, когда вы впервые увидели восьмерку в расстоянии между символами масти?» — обратился он к подписчикам.

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Сотни пользователей социальной сети заявили, что раньше не замечали этой оптической иллюзии. «Черт! Я только сейчас об этом узнал. А ведь через три месяца и два дня мне исполнится 67», — заметил юзер Salman Rashid. Другой комментатор рассказал, что играл в карты всю свою жизнь, и никогда не обращал на это внимания.

Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли разглядеть загадочную цифру на карте. На помощь им сразу подоспели другие авторы, разместившие картинки, на которых восьмерка на карте обведена. Также нашлись и те, для кого информация не стала новостью.

В августе девушка под ником @kay_dera запустила новый флешмоб, продемонстрировав на своей странице в Twitter трюк со сменой рук. За два дня ролик собрал три миллиона просмотров, 30 тысяч репостов и 80 тысяч комментариев. Другие пользователи решили повторить трюк девушки на своих страницах в социальной сети.

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