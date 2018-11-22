Раскрыта спрятанная на игральной карте оптическая иллюзия

По мнению PinketyPlink, на белом фоне карты между красными ромбами изображена цифра восемь. «Сколько вам было лет, когда вы впервые увидели восьмерку в расстоянии между символами масти?» — обратился он к подписчикам.

Коллекции Оптические иллюзии или обман зрения Разоблаченные и все еще необъяснимые, странные и завораживающие иллюзии 2018 года

Сотни пользователей социальной сети заявили, что раньше не замечали этой оптической иллюзии. «Черт! Я только сейчас об этом узнал. А ведь через три месяца и два дня мне исполнится 67», — заметил юзер Salman Rashid. Другой комментатор рассказал, что играл в карты всю свою жизнь, и никогда не обращал на это внимания.

Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли разглядеть загадочную цифру на карте. На помощь им сразу подоспели другие авторы, разместившие картинки, на которых восьмерка на карте обведена. Также нашлись и те, для кого информация не стала новостью.