Власти Японии будут платить $27 тысяч жителям Токио, чтобы они переехали в другой город

Источник: AP 2018

Объем финансовой помощи тем, кто решится на переезд из Токио составит до трех миллионов йен ($26,5 тысячи).

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Эта схема начнет работать со следующего финансового года.

Власти таким образом пытаются справиться с перенаселением японской столицы. В правительстве также считают, что столица «перетягивает» на себя трудовые ресурсы, которые могли бы пригодиться в других местах.

По последним данным, в Большом Токио проживает 37 млн. человек. Он входит в тройку самых богатых городов планеты, что притягивает туда все больше людей.

Из-за растущего количества жителей токийское метро последние 15 лет загружено в часы пик на 164%. Последние четверть века в Токио переезжает больше людей, чем уезжает оттуда, отмечает Quartz.