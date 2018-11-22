Власти Японии будут платить $27 тысяч жителям Токио, чтобы они переехали в другой город
Власти Японии рассматривают возможность единовременной выплаты жителям Токио, которые согласятся переехать из столицы в другой город. Об этом сообщает NHK.
Власти Японии рассматривают возможность единовременной выплаты жителям Токио, которые согласятся переехать из столицы в другой город. Об этом сообщает NHK.
Объем финансовой помощи тем, кто решится на переезд из Токио составит до трех миллионов йен ($26,5 тысячи).
Эта схема начнет работать со следующего финансового года.
Власти таким образом пытаются справиться с перенаселением японской столицы. В правительстве также считают, что столица «перетягивает» на себя трудовые ресурсы, которые могли бы пригодиться в других местах.
По последним данным, в Большом Токио проживает 37 млн. человек. Он входит в тройку самых богатых городов планеты, что притягивает туда все больше людей.
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