Скворцы собрались в стаю в форме ежа (фото)
При этом Луна выполнила роль светящегося глаза.
При этом Луна выполнила роль светящегося глаза.
Фотограф из Эдинбурга Иарлаф Флинн снял в небе над Шотландией большую стаю скворцов, которая на несколько секунд образовала форму ежа.
Флинну при этом удалось словить момент, когда Луна оказалась на месте глаза у «ежика».
Снимок был сделан около города Гретна приблизительно в 100 км от Эдинбурга, куда фотограф приезжает в течение последних девяти лет наблюдать за танцами скворцов. По его оценкам, запечатленная стая насчитывает около 60 тысяч птиц.
Считается, что скворцы собираются в большие стаи, чтобы сдержать хищников, таких как сапсан. При этом стая имеет динамическую структуру, при которой свет падает на каждую птицу со всех сторон.
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