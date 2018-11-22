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17:33 (мск), источник: Mail Новости

Скворцы собрались в стаю в форме ежа (фото)

При этом Луна выполнила роль светящегося глаза.

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Фотограф из Эдинбурга Иарлаф Флинн снял в небе над Шотландией большую стаю скворцов, которая на несколько секунд образовала форму ежа.

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Флинну при этом удалось словить момент, когда Луна оказалась на месте глаза у «ежика».

Снимок был сделан около города Гретна приблизительно в 100 км от Эдинбурга, куда фотограф приезжает в течение последних девяти лет наблюдать за танцами скворцов. По его оценкам, запечатленная стая насчитывает около 60 тысяч птиц.

Считается, что скворцы собираются в большие стаи, чтобы сдержать хищников, таких как сапсан. При этом стая имеет динамическую структуру, при которой свет падает на каждую птицу со всех сторон.

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