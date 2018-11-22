Специалисты вычистили из рунета сотни сообществ, пропагандирующих «зацепинг»

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора признали пропаганду «зацепинга» формой суицидального поведения, так как такая информация направлена на причинение вреда здоровью. Из-за «рекламы» у подростков также снижается чувство страха перед опасным увлечением.

«С 2016 года мониторингом Центральной пригородной пассажирской компании было выявлено более 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. В настоящий момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Такой блокировке подвергались как вновь создаваемые сообщества, так и другие выявленные группы», — говорится в сообщении.

Блокировали такие группы в течение 1−3 суток с момента выявления. Кроме того, информация о зацепинге была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании решений судов.