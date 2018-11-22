Специалисты вычистили из рунета сотни сообществ, пропагандирующих «зацепинг»

Специалисты Роспотребнадзора признали пропаганду «зацепинга» формой суицидального поведения, так как такая информация направлена на причинение вреда здоровью. Из-за «рекламы» у подростков также снижается чувство страха перед опасным увлечением.
«С 2016 года мониторингом Центральной пригородной пассажирской компании было выявлено более 330 таких групп и сообществ в социальных сетях. В настоящий момент доступ к ним ограничен администрациями сайтов по требованию Роскомнадзора на основании экспертных заключений Роспотребнадзора. Такой блокировке подвергались как вновь создаваемые сообщества, так и другие выявленные группы», — говорится в сообщении.
Блокировали такие группы в течение 1−3 суток с момента выявления. Кроме того, информация о зацепинге была удалена администраторами ресурсов из 387 групп и сообществ на основании решений судов.
«Проблема вовлечения подростков в “трайнсерфинг”, “зацепинг” — проблема острая в первую очередь из-за того, что эта активность является крайне небезопасной, и имеет очень высокий риск травматизации и смерти подростка», — считает кандидат психологических наук, научный руководитель центра содействия развитию детей и подростков «Перекресток» Кирилл Хломов.
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