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17:51 (мск), источник: Mail Новости

Дорого-богато: зачем китайцам жилые особняки на кладбище (фото)

Загробная жизнь с удобствами.

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Китайцы верят в загробную жизнь, а потому, если есть такая возможность, стараются обеспечить своих усопших родственников всем необходимым. Иногда умершим стараются угодить так сильно, что от этого становится жутко.

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Отличный тому пример необычное китайское кладбище в столице Филиппин Маниле. Оно появилось еще во времена испанской колонизации, когда испанцы запретили хоронить нехристиан на католическом кладбище и выделили для китайской общины кусок земли.

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Сначала здесь строили обычные склепы, но со временем кладбище превратилось в некое подобие элитного района с огромными особняками, небольшими двориками и широкими улицами. Состоятельные китайцы так хотели отдать дать уважения усопшим родственникам, что строили для них коттеджи со всеми удобствами, включая кухню, туалет, электричество и горячую воду.

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Часто сюда наведывались родственники умерших и иногда проводили возле могилы по несколько дней. Некоторые же и вовсе сюда переезжали. Сейчас кладбище уже не такое оживленное: некоторые склепы-особняки пустуют, а другие сдаются в аренду семьям, которые ухаживают за могилой умершего человека. Необычное вип-кладбище стало таким примечательным, что сейчас сюда водят экскурсии, а местные власти взялись за его реконструкцию и расширение.

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Тем не менее помимо богатых коттеджей-склепов, здесь есть и могилы обычных китайцев среднего класса, а также небольшие ячейки с номерами, где находится прах совсем бедных жителей. На территории кладбища есть два действующих храма и крематорий.

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