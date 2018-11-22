Дорого-богато: зачем китайцам жилые особняки на кладбище (фото)
Загробная жизнь с удобствами.
Загробная жизнь с удобствами.
Китайцы верят в загробную жизнь, а потому, если есть такая возможность, стараются обеспечить своих усопших родственников всем необходимым. Иногда умершим стараются угодить так сильно, что от этого становится жутко.
Отличный тому пример необычное китайское кладбище в столице Филиппин Маниле. Оно появилось еще во времена испанской колонизации, когда испанцы запретили хоронить нехристиан на католическом кладбище и выделили для китайской общины кусок земли.
Сначала здесь строили обычные склепы, но со временем кладбище превратилось в некое подобие элитного района с огромными особняками, небольшими двориками и широкими улицами. Состоятельные китайцы так хотели отдать дать уважения усопшим родственникам, что строили для них коттеджи со всеми удобствами, включая кухню, туалет, электричество и горячую воду.
Часто сюда наведывались родственники умерших и иногда проводили возле могилы по несколько дней. Некоторые же и вовсе сюда переезжали. Сейчас кладбище уже не такое оживленное: некоторые
Тем не менее помимо богатых
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