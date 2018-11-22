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19:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как дроны спасают Великую Китайскую стену

Великая Китайская стена местами находится на грани разрушения. Архитекторы используют беспилотники, чтобы найти наиболее поврежденные участки, до которых трудно добраться человеку.

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Основная причина разрушения стены — растения. Они повреждают камень.

Стройматериал для реставрации стены везут на ослах по горам.

А камень рабочие добывают прямо на месте — так же, как это делали строители стены.

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