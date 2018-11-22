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20:22 (мск), источник: Популярная механика

Содержание парниковых газов в атмосфере побило рекорд

Парниковые газы являются основным «двигателем» глобального потепления и увеличение их количества в атмосфере означает, что на планете станет теплее. Совсем не факт, что эта новость приятна.

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Источник: РИА "Новости"

В преддверии климатического саммита в Польше в следующем месяце высшие должностные лица Организации Объединенных Наций снова пытаются оказать давление на правительства, чтобы побудить их выполнить обязательства по ограничению потепления до уровня менее двух градусов Цельсия, закрепленное в парижском соглашении 2015 года.

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«Без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов изменение климата будет иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле», — цитирует портал phys.org заявление главы Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

По мнению специалистов, окно возможностей для каких-то меняющих ситуацию действий закрывается с пугающей скоростью.

«Целые народы, экосистемы и образы жизни могут просто перестать существовать», — говорит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, доказывая, что правительства развитых стран не следят за выполнением обязательств, взятых в Париже.

Бюллетень по парниковым газам, ежегодный отчетный доклад метеорологического агентства ООН, отслеживает содержание опасных газов в атмосфере с 1750 года.

Как пишет портал phys.org, в отчете за 2017 год, концентрация СО2 в атмосфере составляет 405,5 частей на миллион (ppm). В прошлые годы углекислоты было меньше: 403,3 ppm в 2016 году и 400,1 ppm — в 2015 году.

«В последний раз, когда концентрация СО2 была сопоставима, температура была на 2−3° C теплее. Это было 3−5 миллионов лет назад», — утверждает Таалас.

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Исследователи дали достоверные оценки концентраций СО2 за последние 800 тыс лет, используя воздушные пузырьки, сохранившиеся во льдах Гренландии и Антарктиды. Состав атмосферы предыдущих времен устанавливается по геологическим данным, хотя и с меньшей точностью.

Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) заявляет, что для того, чтобы ограничить рост температуры полутора градусами к концу века чистые выбросы CO2 должны быть равны нулю, то есть поступления в атмосферу должны полностью уравновешиваться выводом газов из нее. Пока этого не происходит.

По данным ООН, с 2001 года 17 из 18 лет отличались нетипично высокими температурами, а стоимость связанных с климатом бедствий в 2017 году превысила 500 миллиардов долларов.

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