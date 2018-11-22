Содержание парниковых газов в атмосфере побило рекорд
Парниковые газы являются основным «двигателем» глобального потепления и увеличение их количества в атмосфере означает, что на планете станет теплее. Совсем не факт, что эта новость приятна.
Парниковые газы являются основным «двигателем» глобального потепления и увеличение их количества в атмосфере означает, что на планете станет теплее. Совсем не факт, что эта новость приятна.
В преддверии климатического саммита в Польше в следующем месяце высшие должностные лица Организации Объединенных Наций снова пытаются оказать давление на правительства, чтобы побудить их выполнить обязательства по ограничению потепления до уровня менее двух градусов Цельсия, закрепленное в парижском соглашении 2015 года.
«Без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов изменение климата будет иметь все более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле», — цитирует портал phys.org заявление главы Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.
По мнению специалистов, окно возможностей для
«Целые народы, экосистемы и образы жизни могут просто перестать существовать», — говорит верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, доказывая, что правительства развитых стран не следят за выполнением обязательств, взятых в Париже.
Бюллетень по парниковым газам, ежегодный отчетный доклад метеорологического агентства ООН, отслеживает содержание опасных газов в атмосфере с 1750 года.
«В последний раз, когда концентрация СО2 была сопоставима, температура была на 2−3° C теплее. Это было 3−5 миллионов лет назад», — утверждает Таалас.
Исследователи дали достоверные оценки концентраций СО2 за последние 800 тыс лет, используя воздушные пузырьки, сохранившиеся во льдах Гренландии и Антарктиды. Состав атмосферы предыдущих времен устанавливается по геологическим данным, хотя и с меньшей точностью.
Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) заявляет, что для того, чтобы ограничить рост температуры полутора градусами к концу века чистые выбросы CO2 должны быть равны нулю, то есть поступления в атмосферу должны полностью уравновешиваться выводом газов из нее. Пока этого не происходит.
По данным ООН, с 2001 года 17 из 18 лет отличались нетипично высокими температурами, а стоимость связанных с климатом бедствий в 2017 году превысила 500 миллиардов долларов.