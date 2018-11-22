Найден способ сохранить прическу зимой
Стилист и
Стилист и
Вдобавок Смит посоветовала трехступенчатый уход, максимально увлажняющий волосы. Например, он может состоять из шампуня, кондиционера для волос и масла.
Также эксперт предложила девушкам носить бини (простая вязаная шапка без завязок, которая удерживается на голове без
Помимо этого, Смит порекомендовала обзавестись хорошей увлажняющей маской и домашним увлажнителем воздуха.
В октябре основатель лондонского салона красоты Hare & Bone стилист Сэм Бернетт раскрыл способ создания идеальной прически без укладки, а также объяснил, почему стоит перестать пользоваться расческой. Вместо того чтобы сушить волосы феном перед сном, Бернетт предложил дать им высохнуть естественным образом ночью.