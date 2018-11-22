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21:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден способ сохранить прическу зимой

Стилист и бьюти-редактор Эрика Смит, обладающая сильно вьющимися волосами, рассказала, как сохранить прическу и привести волосы в порядок в холодное время года. Ее советы опубликовал The Cut.

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Источник: AP 2018

Во-первых, девушка порекомендовала поменять обычную наволочку на шелковую. По ее словам, зимой кончики волос подвержены ломкости из-за сухого холодного воздуха, однако шелковая поверхность минимизирует наносимый им вред.

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Вдобавок Смит посоветовала трехступенчатый уход, максимально увлажняющий волосы. Например, он может состоять из шампуня, кондиционера для волос и масла.

Также эксперт предложила девушкам носить бини (простая вязаная шапка без завязок, которая удерживается на голове без каких-либо дополнительных элементов — прим. «Ленты.ру») на атласной подкладке, которые наносят волосам меньше вреда, чем другие шапки.

Помимо этого, Смит порекомендовала обзавестись хорошей увлажняющей маской и домашним увлажнителем воздуха.

В октябре основатель лондонского салона красоты Hare & Bone стилист Сэм Бернетт раскрыл способ создания идеальной прически без укладки, а также объяснил, почему стоит перестать пользоваться расческой. Вместо того чтобы сушить волосы феном перед сном, Бернетт предложил дать им высохнуть естественным образом ночью.

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