МВД предложило отменить пошлину за выдачу автомобильных госномеров

Источник: РИА "Новости"

«МВД России подготовлен проект федерального закона “О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” в связи с необходимостью приведения его положений в соответствие с внесенными в законодательство изменениями, регулирующими правоотношения в сфере допуска транспортных средств к участию в дорожном движении», — сказала Волк.

По ее словам, с 4 августа 2019 года регистрирующему органу будет представлено право лишь присвоения государственных регистрационных номеров транспортных средств.

При этом изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств, содержащих указанный выше номер, в соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона, отнесено к компетенции организаций-изготовителей таких знаков, добавила она.

«Сведения о присвоенном в рамках государственной регистрации транспортных средств государственном регистрационном номере отражаются в выдаваемом на каждое транспортное средство свидетельстве о его регистрации, за выдачу которого абзацем шестым пункта 36 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации уже установлена соответствующая государственная пошлина», — отметила Волк.