В России разработают стандарт поведения при встрече с белым медведем

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Об сообщил председатель технического комитета по стандартизации № 187 «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта, директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

«На основе методических рекомендаций техкомитет (в него входят представители 40 предприятий и ведомств — прим. ТАСС) по стандартизации предложил разработать нацстандарт “Предотвращение конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем”. В настоящее время осуществляется разработка соответствующего проекта, мы планируем внести документы на рассмотрение по данному направлению в Росстандарт в течение следующего года», — сказал он, выступая в четверг на конференции «Дни Арктики в Москве».

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По данным Куприкова, за основу примут уже существующие для таких ситуаций рекомендации, разработанные «Обществом дикой природы» и Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

В свою очередь исполнительный директор «Общества» Антон Берсенев пояснил ТАСС, что рекомендации касаются как особенности действий при встрече с белым медведем за пределами поселков и предприятий, так и когда хищник сам заходит в места проживания людей. «Они [рекомендации] были сделаны на основе знания особенностей биологии животного. Это касается всех сфер взаимодействия: что его нельзя подкармливать, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей хищника в руки», — сказал Берсенев.

Кроме этого, эксперты «Общества дикой природы» предложили включить в новый стандарт возведение в обязательном порядке ограждений мест постоянного пребывания людей в Арктике в ареале белого медведя, особенно в поселках, где есть школы и детские сады.