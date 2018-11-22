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22 ноября, источник: ТАСС

В России разработают стандарт поведения при встрече с белым медведем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты намерены в течение будущего года разработать и представить в Росстандарт общенациональный стандарт того, как вести себя сотрудникам работающих в Арктике компаний при встрече с белыми медведями, которые иногда заходят в поселки.

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Источник: Reuters

Об сообщил председатель технического комитета по стандартизации № 187 «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта, директор научно-информационного центра «Полярная инициатива» Никита Куприков.

«На основе методических рекомендаций техкомитет (в него входят представители 40 предприятий и ведомств — прим. ТАСС) по стандартизации предложил разработать нацстандарт “Предотвращение конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем”. В настоящее время осуществляется разработка соответствующего проекта, мы планируем внести документы на рассмотрение по данному направлению в Росстандарт в течение следующего года», — сказал он, выступая в четверг на конференции «Дни Арктики в Москве».

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По данным Куприкова, за основу примут уже существующие для таких ситуаций рекомендации, разработанные «Обществом дикой природы» и Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

В свою очередь исполнительный директор «Общества» Антон Берсенев пояснил ТАСС, что рекомендации касаются как особенности действий при встрече с белым медведем за пределами поселков и предприятий, так и когда хищник сам заходит в места проживания людей. «Они [рекомендации] были сделаны на основе знания особенностей биологии животного. Это касается всех сфер взаимодействия: что его нельзя подкармливать, как его правильно отпугнуть или почему нельзя брать детенышей хищника в руки», — сказал Берсенев.

Кроме этого, эксперты «Общества дикой природы» предложили включить в новый стандарт возведение в обязательном порядке ограждений мест постоянного пребывания людей в Арктике в ареале белого медведя, особенно в поселках, где есть школы и детские сады.

Форум «Дни Арктики в Москве» проходит 21—25 ноября, в его рамках запланировано 45 деловых и культурных событий. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 50 тыс. человек. Встреча объединит более десяти деловых и культурных событий арктической тематики, цель которых — привлечение внимания к природным, историческим и культурным объектам Арктики, а также повышение туристической привлекательности районов Крайнего Севера России.

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