Палеонтологи открыли «прямого» предка человека размером со слона

Реконструкция скелета и формы тела Lisowicia bojani | Источник: Tomasz Sulej et al., Science

Оказалось, что эти животные по размерам не уступали слонам и динозаврам.

По словам Томаша Сулея (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии ПАН в Варшаве, находка является «эпохальным открытием, которое случается раз в жизни».

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«Обнаружение “лисовиции” радикально меняет наши представления об истории эволюции поздних дицинодонтов, ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода», — рассказал он журналу Science. Исследователь добавил, что теперь палеонтологи пытаются понять, что заставило этих древних животных достичь тех же гигантских размеров, как и динозавров.

Многие ученые считают, что первые примитивные представители нашего класса характеризовались небольшими размерами и массой. Судя по структуре их зубов, они питались однообразной пищей, в основном насекомыми.

Бум эволюции наших древних предков начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие им занять новые экологические ниши.

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Сулей и его коллега Гжегож Недзведский (Grzegorz Niedzwiedzki), проводя раскопки в окрестностях польской деревни Лисовице, доказали, что это было не так.

За последние десять лет палеонтологи нашли в Лисовице свыше тысячи костей и других окаменелостей, большая часть которых принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и разным мелким родичам древних млекопитающих.