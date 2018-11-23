В прошлой жизни Незнайка был британским домовым

Источник: РИА "Новости"

О Корнее Чуковском или Самуиле Маршаке существует обширная литература. О Николае Носове, несмотря на его огромную популярность, написано сравнительно мало. Ни полноценных мемуаров, ни многотомных дневников он не оставил. «Не было рассказов и повестей для детей веселее, чем книги Носова, а сам Николай Николаевич большей частью бывал грустным, задумчивым и серьёзным» — вспоминала его хорошая знакомая. «Его жизнь не была лёгкой. Он всегда был неуверен в себе, он тяжело сходился с людьми и потому порой был одинок. Он никогда не был весёлым человеком, хотя писал весёлые книжки» — писал Сергей Баруздин.

Не стоит воспринимать Носова как угрюмого интроверта, но открытым и жизнерадостным коллеги его не называли.

ОТ СКРИПКИ К ТАНКАМ

Носова часто спрашивали: «Как получилось, что вы стали детским писателем?» «Услышав это «как получилось», — писал он, — «я невольно вспоминаю одного своего знакомого паренька. (…) Когда его спрашивают: «Что же это ты натворил? Почему так сделал?», он отвечает: «Ну, понимаешь, так вышло». Вот и мне на заданный вопрос обычно хочется развести этак руками и сказать:

Да, понимаете, как-то так вышло… В школьные годы мечтал стать музыкантом (кем-то вроде Паганини, по меньшей мере), потом забросил скрипку, увлёкся химией и вполне серьёзно готовился к поступлению на химический факультет Политехнического института; перед самым поступлением передумал и вместо Политехнического поступил в Художественный институт. Окончил же Институт кинематографии, потом работал в кино, потом стал детским писателем…

До того, как в 1938 году, в возрасте 30 лет, опубликовать свой первый рассказ «Затейники», Носов работал режиссером: ставил учебные фильмы, то о медицине, то о технике. Именно по этой причине он был освобожден от военной службы во время войны, в последний момент, когда его уже мобилизовали и готовы были отправить на передовую — было решено, что в качестве режиссера он принесет стране больше пользы.

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Судя по всему, режиссером он действительно был хорошим: вспоминают, например, историю, как он снимал фильм «Планетарные трансмиссии в танках», где рассказывалось об устройстве танка «Черчилль», поставлявшегося в годы войны из Великобритании. Английские инструкторы показали нашим танкистам, как им управлять, после чего уехали восвояси — а танк перестал работать. Танкист запутался в его устройстве и вскоре совсем перестал понимать, что с ним надо делать. Положение поправил именно Носов — он сел рядом с танкистом, наблюдал, как он мучается, а потом понял, где он делает ошибку. Вместо того, чтобы елозить, танк начал вращаться вокруг своей оси, как и было задумано. Танкист пришел в восторг. А Носов за свои фильмы (если воспользоваться точнй формулировкой — «за заслуги в деле боевой подготовки танковых сил Красной Армии») в 1943 году получил орден Красной звезды.

ПРИЗНАНИЕ ПРИШЛО С ПОМОЩЬЮ ТВАРДОВСКОГО

Сочинять истории для детей Носов начал, наблюдая за собственным сыном Петей (первый рассказ появился, когда мальчику было семь лет, и именно Петя потом стал прототипом сразу нескольких носовских героев). Носову и раньше хотелось какой-нибудь «значительной деятельности» и хотелось писать, но он не мог найти своей темы. А благодаря Пете он «увидел в ребёнке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие. Отсюда — желание показать увиденное мною другим, желание писать о детях и для детей».

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Целиком посвящать себя детской литературе Носов долго не был готов — это случилось только в середине 50-х, после того, как к нему окончательно пришло признание. То есть после того, как Александр Твардовский неожиданно согласился опубликовать во взрослом, очень солидном журнале «Новый мир» детскую повесть «Витя Малеев в школе и дома», а потом еще и выдвинул ее на Государственную премию. В 1952-м Носов ее получил, а повесть за два года вышла отдельными изданиями около 30 раз.

Ее немедленно начали переводить на иностранные языки. Журнал «Курьер ЮНЕСКО» в 1955 опубликовал список русских писателей, которых чаще всего переводят; оказалось, что на первом месте — Горький, на втором — Пушкин, а на третьем — Носов. Причем по суммарному количеству переводов на иностранные языки и языки народов СССР он был на первом месте. 1955 год — то есть даже «Незнайка» тогда еще толком не раскрутился!

Николай Николаевич исправно получал гонорары за иностранные издания, но миллионером не стал, и в заграничные поездки, несмотря на свою славу, не ездил — всегда находились более ушлые литературные деятели, выбивавшие себе места в делегациях советских писателей и обходившие его (впрочем, сам Носов никогда за эти места и не сражался).

ВМЕСТО ВИНТИКА И ШПУНТИКА — ЧУМИЛКА-ВЕДУН

В основе волковского «Волшебника Изумрудного города» лежит «Волшебник из Оз», в основе толстовских «Приключений Буратино» — «Пиноккио», а в основе носовского «Незнайки» — вышедшая в 1898 году книга русской писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков».

Хвольсон, впрочем, тоже была не оригинальна — ее сказка базировалась на картинках канадского художника Палмера Кокса, рассказывавших о похождениях брауни. В британском фольклоре это своеобразные домовые, которые обитают недалеко от людских жилищ и тайком помогают людям в домашней работе, за что им следует в награду оставлять молоко и лепешки. Брауни их называли потому, что их отличительным признаком были коричневые (в смысле каштановые) волосы.

На изображениях брауни Палмер Кокс сделал себе имя и состояние; картинки сопровождались стихами, в то время как Хвольсон придумала прозаический текст. Среди ее персонажей были Знайка, Незнайка, Мурзилка (впоследствии давший имя детскому журналу, в котором Носов и дебютировал), а также персонажи с именами Дедко-Бородач, Чумилка-Ведун, Заячья губа и т. д. Традиционное обращение к коллективу у малюток звучало «Братцы!», как и у Носова. Но сюжет отличался: герои Хвольсон отправлялись в кругосветное путешествие, посещая Китай, Индию, Италию, Швейцарию, Францию, Англию, Австрию и другие страны.

Носов решил писать своего «Незнайку» в 1952 году в Белоруссии, куда поехал на юбилей поэта и писателя Якуба Коласа. Он разговорился с Богданом Чалым, редактором киевского журнала «Барвинок», изложил ему замысел, и Чалый предложил публиковать «Незнайку» частями, сразу по мере написания.

Случай беспрецедентный — до того журналы всегда работали с законченными рукописями, а Носов своего «Незнайку» в тот момент даже не начал.

КСТАТИ

Борьба со «злодейкой с наклейкой»

Среди произведений Носова — не только детские книги, но и вышедшее в конце 60-х обширное эссе «Об употреблении спиртных напитков», из которого можно заключить, что Николай Николаевич был яростным борцом с алкоголем. Тогда в советской печати стали появляться робкие упоминания о том, что некоторые напитки вроде красного вина не только вредны, но и полезны; Носов со всем отпущенным природой сарказмом обрушился на эти умозаключения.