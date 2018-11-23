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01:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Питавшийся на прожиточный минимум депутат протянул месяц и сэкономил

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил свой эксперимент, по которому он должен был месяц питаться на 3,5 тысячи рублей — сумму минимального продуктового набора в регионе. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«22 ноября был последний день эксперимента, итого я был на “диете” 31 день. Самочувствие у меня хорошее», — сказал он. Политик добавил, что сумел сэкономить ряд продуктов — «немного супа, который готовил впрок, и гречку». Бондаренко прояснил, что весь месяц питался крупами, овощами и курицей, а самым сложным для него стал отказ от сладостей, которые он «просто не мог себе позволить».

Теперь депутат планирует посетить врача, который оценит состояние его здоровья, а также проведет контрольное взвешивание.

В середине эксперимента Бондаренко заявил, что пришел к выводу о необходимости существенно увеличить прожиточный минимум. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — пояснил он. Он заметил, что только эта сумма позволит гражданам покупать «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты».

Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона Натальей Соколовой, заявившей, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу.

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