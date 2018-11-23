Питавшийся на прожиточный минимум депутат протянул месяц и сэкономил

Источник: РИА "Новости"

«22 ноября был последний день эксперимента, итого я был на “диете” 31 день. Самочувствие у меня хорошее», — сказал он. Политик добавил, что сумел сэкономить ряд продуктов — «немного супа, который готовил впрок, и гречку». Бондаренко прояснил, что весь месяц питался крупами, овощами и курицей, а самым сложным для него стал отказ от сладостей, которые он «просто не мог себе позволить».

Теперь депутат планирует посетить врача, который оценит состояние его здоровья, а также проведет контрольное взвешивание.

В середине эксперимента Бондаренко заявил, что пришел к выводу о необходимости существенно увеличить прожиточный минимум. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — пояснил он. Он заметил, что только эта сумма позволит гражданам покупать «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты».