Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость

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Голикова отметила, что демографическая статистика вызывает у нее тревогу, поскольку рождаемость в стране продолжает падать в связи с «последствиями исторического периода».

По ее словам, главной мотивацией для рождения детей должна стать доступная недвижимость. «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет», — признала она.

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Вице-премьер заявила, что ипотека вызывает много вопросов — необходимость регулярно платить взносы может быть причиной того, что россияне начинают откладывать рождение детей, а «потом уже и желания не возникает».

Под конец политик поблагодарила россиянок за то, что они «все равно рожают больше, чем в Европе». «Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей. И очень важно, что у нас приоритет за патриархальной, традиционной семьей», — заключила она.

В ноябре член Совфеда Татьяна Кусайко обвинила россиянок в снижении рождаемости. По ее мнению, это явление связано с тем, что женщины не хотят использовать предназначенные им «физиологические возможности».