Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын Алибасова грубо прокомментировал свадьбу отца
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Неспособный улыбаться мужчина нашел невесту с этим же состоянием
Специалисты развенчали мифы о причинах сахарного диабета
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва-Шук­ши­на пошли в суд
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
"Его телефон отключен": Валдис Пельш в больнице
"Раковая опухоль": Валуев о своей тяжелой болезни
Умер певец Максим Михайлов
В РФ застрелен 36-летний бизнесмен
Казаки выслали Трампу расчетный счет для возврата “русских” денег
"Раковая опухоль": Валуев о своей тяжелой болезни
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
7 признаков плохого ремонта (фото)
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
05:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость в России. Об этом она рассказала на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

Наверх
Источник: Reuters

Голикова отметила, что демографическая статистика вызывает у нее тревогу, поскольку рождаемость в стране продолжает падать в связи с «последствиями исторического периода».

По ее словам, главной мотивацией для рождения детей должна стать доступная недвижимость. «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет», — признала она.

Читайте также
Свадьба взаймы: зачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит

Вице-премьер заявила, что ипотека вызывает много вопросов — необходимость регулярно платить взносы может быть причиной того, что россияне начинают откладывать рождение детей, а «потом уже и желания не возникает».

Под конец политик поблагодарила россиянок за то, что они «все равно рожают больше, чем в Европе». «Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей. И очень важно, что у нас приоритет за патриархальной, традиционной семьей», — заключила она.

В ноябре член Совфеда Татьяна Кусайко обвинила россиянок в снижении рождаемости. По ее мнению, это явление связано с тем, что женщины не хотят использовать предназначенные им «физиологические возможности».

В октябре сообщалось, что правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.

Ставка падает, рождаемость растет: льготную ипотеку для семей с детьми могут продлить
Во время загрузки произошла ошибка.
12 октября© Ньюстюб
 Готовимся к худшему: продукты резко подорожают
Главный борец с коррупцией оказался миллиардером
Россию призвали исключить из Интерпола
Питавшийся на прожиточный минимум депутат протянул месяц
Замглавы МИД РФ: осмотры судов в Азовском море правомерны
Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС
Пострадавший от «Новичка» полицейский дал первое интервью
Новосибирца привлекут к ответственности за курение в самолете
Спорт
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу Свои встречи проведут два представителя России в еврокубках — ЦСКА и «Локомотив»
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Range Rover Evoque второго поколения: первые фото и видео Сегодня для Land Rover важный день – в 23-00 по московскому времени будет представлен Range Rover Evoque нового поколения. Смотрите прямую трансляцию с этого мероприятия!
Кино
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера» Фанаты поттерианы регулярно останавливают девочку на улице
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
Принц Гарри вынужден платить налоги на недвижимость в США
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Волны обрушились на Тенерифе и смыли балконы жилого дома
Дети
Внучке Игоря Крутого родители устроили роскошный день рождения Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь