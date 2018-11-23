Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость

Голикова отметила, что демографическая статистика вызывает у нее тревогу, поскольку рождаемость в стране продолжает падать в связи с «последствиями исторического периода».
По ее словам, главной мотивацией для рождения детей должна стать доступная недвижимость. «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет», — признала она.
Под конец политик поблагодарила россиянок за то, что они «все равно рожают больше, чем в Европе». «Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей. И очень важно, что у нас приоритет за патриархальной, традиционной семьей», — заключила она.
В ноябре член Совфеда Татьяна Кусайко обвинила россиянок в снижении рождаемости. По ее мнению, это явление связано с тем, что женщины не хотят использовать предназначенные им «физиологические возможности».
В октябре сообщалось, что правительство России намерено бороться с увеличением возраста россиянок при рождении первенца. В Минтруда пояснили, что планируется анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала и субсидирования ставки по ипотеке.