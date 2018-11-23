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07:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате

Прокуратура Греции заинтересовалась делом уборщицы, которая была приговорена к 10 годам тюрьмы за подделку свидетельства о школьном образовании. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

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Согласно материалам дела, женщине было предъявлено обвинение в связи с тем, что она «добавила» лишний класс к своему школьному сертификату. По поддельному документу, в котором было указано шесть оконченных классов вместо пяти, в 1996 году она смогла участвовать в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в греческом городе Волос (Βόλος). На этой работе она получала зарплату в течение 20 лет.

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53-летняя женщина объяснила, что решилась на подделку документов из-за нехватки денежных средств и необходимости содержать семью: нескольких детей и мужа-инвалида.

Узнав о подлоге, городской суд первой инстанции приговорил ее к 15 годам тюрьмы, обвинив в мошенничестве и нанесении ущерба государству на 120 тысяч евро. Впоследствии апелляционный суд сократил ей тюремный срок до 10 лет. «Преступница» была доставлена для отбывания наказания в тюрьму города Фивы.

Решение суда вызвало огромный резонанс в Греции. Общественные организации возмутились слишком строгому наказанию для женщины, преступление которой не представляет угрозы, а также было мотивировано тяжелым финансовым положением. Главный прокурор Греции Ареопага Ксени Димитриу потребовала документы суда, чтобы начать процесс отмены приговора. Также она рассмотрит возможность дисциплинарного наказания судей.

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