Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате

Согласно материалам дела, женщине было предъявлено обвинение в связи с тем, что она «добавила» лишний класс к своему школьному сертификату. По поддельному документу, в котором было указано шесть оконченных классов вместо пяти, в 1996 году она смогла участвовать в конкурсе на замещение должности уборщицы в школе в греческом городе Волос (Βόλος). На этой работе она получала зарплату в течение 20 лет.

53-летняя женщина объяснила, что решилась на подделку документов из-за нехватки денежных средств и необходимости содержать семью: нескольких детей и мужа-инвалида.

Узнав о подлоге, городской суд первой инстанции приговорил ее к 15 годам тюрьмы, обвинив в мошенничестве и нанесении ущерба государству на 120 тысяч евро. Впоследствии апелляционный суд сократил ей тюремный срок до 10 лет. «Преступница» была доставлена для отбывания наказания в тюрьму города Фивы.