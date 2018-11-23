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09:42 (мск), источник: РИА Новости

ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.

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Накануне пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.

Тогда ФСО оставила эти публикации без комментариев.

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В пятницу в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения.

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