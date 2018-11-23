ФСО объяснила появление военных вертолетов над Кремлем
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Федеральная служба охраны объяснила появление двух военных вертолетов над Кремлем.
Накануне пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.
В Москве началось pic.twitter.com/ceVUw0BFSR— Илюша Газлайт (@igap) 22 ноября 2018 г.
Ох уж эти вертолёты с сеткой над офисом pic.twitter.com/V6xw9K0egZ— Alex (@alexapproaching) November 22, 2018
Тогда ФСО оставила эти публикации без комментариев.
В пятницу в центре по связям с прессой и общественностью ФСО сообщили, что в Москве проходили плановые учения.