В Британии вернули хозяевам щенка, укусившего полицейского

"Собака породы чау-чау, которая была изъята полицейскими на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act) после того, как дважды укусила сотрудника полиции, возвращена владельцам, — говорится в заявлении полиции.
Ранее газета Sun сообщила, что щенка поместили в собачий питомник после того, как он дважды укусил стража порядка за руку. По данным издания, сотрудник полиции пытался достать собаку из-под машины, где спрятался потерявшийся питомец. Хозяевам щенка не сообщили о его местонахождении, и пара была вынуждена нанять адвокатов, чтобы бороться за освобождение питомца.
Как сообщают британские СМИ, после инцидента в интернете началась кампания за освобождение щенка. Активисты осудили «бессердечные и драконовские меры» полиции и потребовали «по справедливости» «вернуть задержанного щенка его семье».