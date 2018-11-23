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09:59 (мск), источник: РИА Новости

В Британии вернули хозяевам щенка, укусившего полицейского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британские правоохранительные органы вернули владельцам щенка породы чау-чау, помещенного в собачий питомник на срок до девяти месяцев за укус полицейского, сообщила полиция графства Нортгемптоншир.

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​"Собака породы чау-чау, которая была изъята полицейскими на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act) после того, как дважды укусила сотрудника полиции, возвращена владельцам, — говорится в заявлении полиции.

​Ранее газета Sun сообщила, что щенка поместили в собачий питомник после того, как он дважды укусил стража порядка за руку. По данным издания, сотрудник полиции пытался достать собаку из-под машины, где спрятался потерявшийся питомец. Хозяевам щенка не сообщили о его местонахождении, и пара была вынуждена нанять адвокатов, чтобы бороться за освобождение питомца.

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Как сообщают британские СМИ, после инцидента в интернете началась кампания за освобождение щенка. Активисты осудили «бессердечные и драконовские меры» полиции и потребовали «по справедливости» «вернуть задержанного щенка его семье».

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