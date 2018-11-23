В Британии вернули хозяевам щенка, укусившего полицейского

​"Собака породы чау-чау, которая была изъята полицейскими на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act) после того, как дважды укусила сотрудника полиции, возвращена владельцам, — говорится в заявлении полиции.

​Ранее газета Sun сообщила, что щенка поместили в собачий питомник после того, как он дважды укусил стража порядка за руку. По данным издания, сотрудник полиции пытался достать собаку из-под машины, где спрятался потерявшийся питомец. Хозяевам щенка не сообщили о его местонахождении, и пара была вынуждена нанять адвокатов, чтобы бороться за освобождение питомца.