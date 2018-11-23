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10:58 (мск), источник: РИА Новости

Дольче и Габбана извинились на китайском языке после расистского скандала

ПЕКИН, 23 ноя — РИА Новости. Итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения на китайском языке после того, как всемирно известный бренд Dolce&Gabbana обвинили в Китае в расизме и сексизме.

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Источник: AP 2018

Ранее Dolce&Gabbana оказалась в центре скандала из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда. Компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить.

В распространенном видеообращении на официальной странице бренда в социальной сети Weibo модельеры говорят на итальянском языке, а в конце обращения приносят извинения на китайском языке.

Бесчисленное количество визитов в Китай заставило нас еще сильнее полюбить китайскую культуру. Конечно, нам тоже по-прежнему есть чему учиться. Мы должны принести извинения за допущенные нами ошибки.
Доменико Дольче
итальянский модельер

Габбана в свою очередь заявил, что они «никогда не забудут этот опыт и этот урок». «Подобное больше никогда не произойдет. Вместе с тем мы всеми силами постарается лучше понять и уважать культуру Китая. И в завершение мы искренне от всего сердца просим у вас прощения», — сказал Габбана.

«Извините», — произнесли хором итальянские модельеры на китайском языке.

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Скандал с Dolce&Gabbana разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, «играя на двойных смыслах».

На фоне разгоревшегося скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда. В настоящий момент поиск по его названию на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение «ничего не обнаружено».

О разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса, которые сочли расистским опубликованное брендом видео. Среди них — посол Dolce&Gabbana в Китае известный певец и актер Ван Цзюнькай. Многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от него.

Во время загрузки произошла ошибка.

После появления роликов ситуацию усугубили комментарии к видео в сети Instagram с оскорблениями в адрес Китая и китайцев якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбаны.

Позже бренд сообщил, что аккаунт Габбаны был взломан, и принес извинения за публикации, а также объявил о начале расследования.

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