Обнаружены древнейшие длинношеие динозавры

Источник: CAPPA/UFSM

Новый вид получил название Macrocollum itaquii. Особи данного вида представляли собой растительноядных 1,5 метровых животных с длинной шеей, весящих около 90 килограммов. Причем, как отмечают ученые, это древнейшие из известных длинношеих завроподоморфов. Найденные Macrocollum itaquii жили на Земле примерно 225 миллионов лет назад, во время триасового периода.

Источник: Müller, R. et al. Biology Letters. 2018

Исследователи считают, что находки помогут узнать больше о зауроподах и их предках — позволят лучше понять, как такие зауроподы, как бронтозавры и диплодоки, стали настолько крупными: приблизительно в десять раз длиннее Macrocollum itaquii. Отмечается, что, становясь все более крупными, зауроподы в итоге отошли от ходьбы на двух ногах — стали ходить на четырех (для поддержания более крупных размеров тела и большего веса).

Источник: Müller, R. et al. Biology Letters. 2018

Как пишет LiveScience, новое открытие было сделано благодаря звонку тому, что палеонтологу Родриго Мюллеру (Rodrigo Müller) позвонила мама и сообщила об окаменелостях, обнаруженных его дядей в сельской местности в Агудо, южная часть Бразилии. Спустя шесть лет и длительные раскопки ученые наконец представили результаты работы.

Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.