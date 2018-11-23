Российские ученые показали двигатель «на водке» (фото)

Двигательная установка предназначена для маневрирующего наноспутника SamSat-M. Ученые кафедры космических исследований задействовали смесь дистиллированной воды и этилового спирта (40% смеси). Таким образом малая молекулярная массы воды позволяет получить высокие скорости истечения пара, и, соответственно, высокую скорость маневрирования.

Содержание спирта предотвращает замерзание рабочего тела двигателя при низких температурах на околоземных орбитах.

При этом смесь не может самовоспламениться, она не токсична и не наносит экологического ущерба. Выглядит двигатель вот так:

По словам авторов проекта, использование водно-спиртового двигателя расширяет возможности космических аппаратов нанокласса. В космосе они могут в составе группы решать прикладные задачи: изучать геофизические поля, термосферу и ионосферу Земли для прогнозирования стихийных бедствий, а также выявлять астероидную опасность, инспектировать состояние космических аппаратов в космосе.

Сейчас в университете тестируют прототип двигателя, чтобы позже заняться его доработкой. В то же время ученые с кафедры космических исследований проектируют экспериментальный наноспутник для проведения лётно-конструкторских испытаний.

Анна Вовнякова