Российские ученые показали двигатель «на водке» (фото)
Этой осенью ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разработали двигатель, который работает на водке — этиловый спирт + вода. Mail.ru
Этой осенью ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева разработали двигатель, который работает на водке — этиловый спирт + вода. Mail.ru
Двигательная установка предназначена для маневрирующего наноспутника
При этом смесь не может самовоспламениться, она не токсична и не наносит экологического ущерба. Выглядит двигатель вот так:
По словам авторов проекта, использование
Сейчас в университете тестируют прототип двигателя, чтобы позже заняться его доработкой. В то же время ученые с кафедры космических исследований проектируют экспериментальный наноспутник для проведения
Анна Вовнякова
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