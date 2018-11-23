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13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин вступил в схватку с северным ветром

Рабочий из поселка Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) попытался противостоять штормовому ветру и попал на видео, передают «Вести Ямала».

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На опубликованном на YouTube-канале ролике видно, как мужчина, пытаясь противостоять порывам ветрам и пройти в нужную сторону, вынужден втыкать отвертки в землю, но шторм сбивает его с ног и уносит все дальше.

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По информации телеканала, видео было снято 21 ноября коллегами мужчины, когда на территории округа было объявлено штормовое предупреждение.

Сабетта — вахтовый поселок в Ямальском районе, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря.

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21 ноября© Ньюстюб
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