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12:36 (мск), источник: Mail Новости

Бенедикт Камбербэтч показал, как нужно реагировать на плохие подарки (видео)

Очень полезная информация к предстоящим праздникам.

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Совсем скоро начнутся новогодние праздники и, конечно, мы будем дарить и получать множество подарков. Но далеко не всегда они будут полезными, желанными, да и просто красивыми.

Чтобы не обидеть того, кто делает подарок, можно попытаться изобразить поддельную радость. Как это сделать максимально корректно и незаметно для окружающих — рассказал известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

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Он записал небольшой мастер-класс по актерскому мастерству для канала Hook, в котором развернул парочку плохих подарков и показал, как нужно имитировать восторг и радость.

Теперь вы знаете, как себя вести, когда вам в очередной раз подарят носки или набор для душа.

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