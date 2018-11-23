Бенедикт Камбербэтч показал, как нужно реагировать на плохие подарки (видео)
Очень полезная информация к предстоящим праздникам.
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Очень полезная информация к предстоящим праздникам.
Совсем скоро начнутся новогодние праздники и, конечно, мы будем дарить и получать множество подарков. Но далеко не всегда они будут полезными, желанными, да и просто красивыми.
Чтобы не обидеть того, кто делает подарок, можно попытаться изобразить поддельную радость. Как это сделать максимально корректно и незаметно для окружающих — рассказал известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.
Он записал небольшой
Теперь вы знаете, как себя вести, когда вам в очередной раз подарят носки или набор для душа.