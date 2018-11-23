Бенедикт Камбербэтч показал, как нужно реагировать на плохие подарки (видео)

Совсем скоро начнутся новогодние праздники и, конечно, мы будем дарить и получать множество подарков. Но далеко не всегда они будут полезными, желанными, да и просто красивыми.

Чтобы не обидеть того, кто делает подарок, можно попытаться изобразить поддельную радость. Как это сделать максимально корректно и незаметно для окружающих — рассказал известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1GCSCyQXbBY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он записал небольшой мастер-класс по актерскому мастерству для канала Hook, в котором развернул парочку плохих подарков и показал, как нужно имитировать восторг и радость.