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15:28 (мск), источник: РИА Новости

На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

ЕКАТЕРИНБУРГ/ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченные по правам ребенка в Свердловской и Челябинской областях разбираются с историей про 15-летнюю школьницу из Магнитогорска, которая наняла адвоката для защиты от родителей.

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Источник: СУНЦ УрФУ

Ранее местные СМИ сообщили, что школьница обратилась к адвокату, заявив, что родители против ее воли пытаются забрать ее из специализированного учебно-научного центра УрФУ и увезти домой в Магнитогорск.

Мы этим занимаемся и, в первую очередь, смотрим ситуацию с точки зрения урегулирования. Нам главное выйти из этого конфликта. Единственное, что я бы сказал, здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах. Сейчас речь идет об обеспечении безопасности ребенка.
Игорь Мороков
детский омбудсмен Свердловской области
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По его словам, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной они внимательно разбираются в ситуации и пытаются выйти из конфликта с наименьшими потерями, в первую очередь в интересах ребенка.

«Ситуация сейчас на контроле. Выясняем все обстоятельства произошедшего. Выводы делать преждевременно. Сейчас взаимодействуем с органами системы профилактики Магнитогорска, в том числе для организации психологического сопровождения», — отметила Буторина.

В настоящее время, по ее данным, девочка находится в Магнитогорске.

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