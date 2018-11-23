На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

Ранее местные СМИ сообщили, что школьница обратилась к адвокату, заявив, что родители против ее воли пытаются забрать ее из специализированного учебно-научного центра УрФУ и увезти домой в Магнитогорск.
Мы этим занимаемся и, в первую очередь, смотрим ситуацию с точки зрения урегулирования. Нам главное выйти из этого конфликта. Единственное, что я бы сказал, здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах. Сейчас речь идет об обеспечении безопасности ребенка.
Игорь Мороковдетский омбудсмен Свердловской области
По его словам, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной они внимательно разбираются в ситуации и пытаются выйти из конфликта с наименьшими потерями, в первую очередь в интересах ребенка.
«Ситуация сейчас на контроле. Выясняем все обстоятельства произошедшего. Выводы делать преждевременно. Сейчас взаимодействуем с органами системы профилактики Магнитогорска, в том числе для организации психологического сопровождения», — отметила Буторина.
В настоящее время, по ее данным, девочка находится в Магнитогорске.