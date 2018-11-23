На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей

Мы этим занимаемся и, в первую очередь, смотрим ситуацию с точки зрения урегулирования. Нам главное выйти из этого конфликта. Единственное, что я бы сказал, здесь нужно очень внимательно расставлять акценты. Сейчас в СМИ акценты ставятся на том, что нарушается право на образование, но оно, если честно, не нарушается. Формат его определяют все-таки родители — и в законе об образовании, и в других сопутствующих документах. Сейчас речь идет об обеспечении безопасности ребенка.

Игорь Мороков детский омбудсмен Свердловской области